Citiți joi în ZdG: De ce dezertează tinerii din Armata Națională și pedepsele aplicate persoanelor condamnate pentru infracțiuni care vizează drogurile

În paginile unei noi ediții a Ziarului de Gardă aflați care sunt motivele invocate de militarii Armatei Naționale care au decis să dezerteze. Doar în primele 10 luni ale anului 2026, 24 de militari ai armatei au fost condamnați pentru dezertare. Cu ce pedepse s-au ales aceștia, aflați la rubrica Reporter Special.

La rubrica Realitatea citiți CV-ul necenzurat al lui Vitali Neagu, promovat la șefia regiunii separatiste de la Tiraspol. Acesta a lucrat pentru holdingul „Sheriff”, a fost „procuror”, „judecător”, șef al „vămii” și al „ministerului de interne” din regiunea transnistreană, însă, în spatele imaginii de administrator și politician preocupat de problemele economice se află un trecut controversat. Care este acesta, aflați în rubrică.

Într-un material tipărit în această ediție aflați ce pedepse se aplică persoanelor condamnate pentru infracțiuni legate de droguri. ZdG a analizat datele publice și mai multe sentințe și a constatat că, doar în luna octombrie 2026, Judecătoria Chișinău a publicat nu mai puțin de șapte sentințe pentru infracțiuni care vizează drogurile. Cu ce pedepse s-au ales condamnații și de ce unii incuplați nu ajung să-și ispășească pedepsele, citiți la rubrica Anchetă.

„Este o campanie informațională, nu este un exercițiu național de amploare care va implica stingeri de lumină sau de alte servicii”, a declarat Sergiu Diaconu, directorul Centrului Național de Management al Crizelor. Acesta a vorbit, în cadrul unui interviu oferit ZdG, despre programul „Moldova Pregătită”, în contextul narațiunilor false apărute în mediul online despre campania „72 de ore”, care va fi lansată în noiembrie. Interviul poate fi citit la rubrica Exclusiv.

Acestea, dar și alte materiale jurnalistice pot fi citite mâine, în cea de-a 40-a ediție a Ziarului de Gardă din acest an.

ACTUAL: Datele personale ale circa 750 de mii de cetățeni ai R. Moldova au fost extrase neautorizat în urma unui atac cibernetic. Ce trebuie să facă oamenii pentru a se proteja?

OPINII:

Alina Radu: Dodon a fost la Moscova. Dar n-a cerut oprirea dronelor care atacă Moldova

VIAȚA REDACȚIEI: „O lecție de istorie extraordinară”. Reacțiile diplomaților străini la noua proiecție a documentarului ZdG „În «drujba» Moscovei”

ANCHETĂ: Ce pedepse se aplică persoanelor condamnate pentru infracțiuni legate de droguri. Date din sentințe și de ce unii inculpați nu ajung să-și ispășească pedepsele/ Caracatița PAS” din ziarele MAN – tipărită de o firmă contractată cu milioane și de Primăria Chișinău. Anterior, firma tipărea falsuri pentru rețeaua Șor

REALITATEA: CV-ul necenzurat al lui Vitali Neagu promovat la șefia regiunii separatiste de la Tiraspol: „E o marionetă. Va prelungi aceeași politică”

CITITORUL DE GARDĂ: Defrișări în rezervația naturală „Lebăda Albă” din Leova? Răspunsul autorităților la un caz semnalat de un cititor ZdG/ ZdG și jurnalista Natalia Zaharescu — în a doua etapă a concursului „Premiul Național de Etică şi Deontologie jurnalistică”

REPORTER SPECIAL: Credite pentru telefoane și mașini, probleme în familie sau conflicte cu superiorii. De ce dezertează tinerii din Armata Națională și cum sunt pedepsiți

EXCLUSIV: 72 de ore: Ce facem în cazul unei crize majore? Fără curent, apă și căldură? Ne pregătim de război? Interviu cu Sergiu Diaconu, directorul Centrului Național de Management al Crizelor

INTERVIU: Caroline Vik, oficială americană: „Nicio țară nu ar trebui să fie excesiv de dependentă de o singură putere”

JUSTIȚIE: Cum se execută sentința în dosarul fostului primar de Boldurești. Unul dintre condamnați a fost eliberat

TRĂIND DE GARDĂ: „Pensiile sunt mici și nu pot concura cu viteza măririi prețurilor”. Cu ce probleme se confruntă vârstnicii din R. Moldova și ce își doresc de la autorități

OAMENI: Coloana vertebrală a sistemului de sănătate german. Microscopul, mănușile și sala de operație din povestea neurochirurgului Maxim Jemna