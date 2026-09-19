Circulația transportului, sistată în centrul capitalei în acest weekend. Cum vor circula troleibuzele și autobuzele

În perioada 19 septembrie, ora 13:00 – 20 septembrie, ora 22:00, va fi sistată circulația transportului pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, pe tronsonul cuprins între str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni și str. Sfatul Țării, inclusiv intersecțiile cu str-la Teatrală, str. Tricolorului și str. Maria Cebotari, cu redirecționarea transportului pe străzile adiacente. Potrivit unui comunicat al Primăriei Chișinău, măsura a fost luată în legătură cu organizarea și desfășurarea Festivalului Etniilor la Chișinău.

În perioada menționată, circulația transportului public, care traversează centrul urbei, va fi organizată după cum urmează:

TROLEIBUZE:

traseul rutelor nr. 1, 5 și 8 se modifică după cum urmează: tur – de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, str. București, str. A. Șciusev, str. M. Viteazul, str. Columna, str. H. Coandă, Piața Dimitrie Cantemir și în continuare pe traseele stabilite, retur – de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. A. Șciusev, str. București, str. Ciuflea, bd. C. Negruzzi și în continuare pe traseele stabilite;

traseul rutei nr. 4 se modifică după cum urmează: tur – pe traseul stabilit, retur – de pe str. V. Lupu pe str. C. Stere, str. M. Kogălniceanu, str. S. Lazo, str. A. Mateevici, str. A. Pușkin, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit;

traseul rutei nr. 22 se modifică după cum urmează: tur – de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. A. Șciusev, str. București, bd. Dacia și în continuare pe traseul stabilit, retur – de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, str. București, str. A. Șciusev, str. M. Viteazul, str. Columna, str. H. Coandă, Piața Dimitrie Cantemir și în continuare pe traseul stabilit;

traseul rutei nr. 34 se modifică după cum urmează: tur – de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, str. București, str. A. Șciusev, str. M. Viteazul, str. Columna, str. H. Coandă, Piața Dimitrie Cantemir și în continuare pe traseul stabilit retur – de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. A. Șciusev, str. București, str. Ciuflea.

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