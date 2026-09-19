Când va trece R. Moldova la ora de iarnă: ceasurile se vor da cu o oră înapoi

R. Moldova va trece la ora de iarnă în noaptea de sâmbătă, 24 octombrie, spre duminică, 25 octombrie 2026. Atunci, ceasurile se dau înapoi cu o oră.

În R. Moldova, trecerea la ora de iarnă are loc în fiecare an în ultima duminică din octombrie. Atunci, la ora 4:00 dimineața, ceasurile se dau înapoi la ora 3:00. Practic, câștigăm o oră de somn în noaptea respectivă.

Această modificare este aplicată de toate statele Uniunii Europene și are rolul de a uniformiza programul de lucru și de transport.

La nivel mondial, aproximativ 40% dintre țări folosesc sistemul schimbării orei.

Cum afectează ora de iarnă rutina zilnică și somnul

Chiar dacă la prima vedere trecerea la ora de iarnă pare un câștig, obținem o oră în plus de somn, organismul nu se adaptează atât de simplu. În primele zile, mulți oameni trec prin insomnii, treziri frecvente sau senzația că somnul nu este odihnitor. Specialiștii arată că aceste dereglări pot dura până la o săptămână, timp în care corpul încearcă să își recalibreze ritmul natural, conform Harvard.edu.com.

Această ajustare influențează direct ritmurile circadiene, ceasul intern care reglează somnul, energia și dispoziția.

Trecerea la ora de iarnă nu influențează doar somnul, ci și sănătatea fizică și mentală. Există studii care arată o creștere a riscului de infarct și accidente rutiere în primele zile după schimbare, din cauza oboselii și a lipsei de adaptare. Totodată, tulburările de dispoziție, anxietatea și episoadele de depresie pot fi accentuate la persoanele vulnerabile, făcând perioada de tranziție mai dificilă.

Sfaturi pentru a te adapta mai ușor la ora de iarnă

Pentru a trece mai ușor la ora de iarnă, unul dintre cele mai importante lucruri este să îți ajustezi treptat programul de somn. Specialiștii recomandă ca, începând cu câteva zile înainte, să aduci ora de culcare și trezire cu câte 10–15 minute mai devreme.

Și lumina naturală joacă un rol esențial în această adaptare. O plimbare dimineața, imediat după trezire, sau simpla expunere la soare prin fereastră ajută la reglarea ceasului intern. Dacă diminețile sunt întunecate, poți apela la o lampă cu spectru complet ori la un “sunrise alarm clock”, care imită treptat răsăritul. Astfel, organismul primește semnalele de care are nevoie pentru a-și regla somnul și energia de peste zi.

Pe lângă program și lumină, este foarte important să îți creezi un mediu de somn sănătos. Dormitorul trebuie să fie întunecat, răcoros și liniștit, iar ecranele cu lumină albastră ar trebui evitate înainte de culcare.