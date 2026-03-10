Circa 130 de cetățeni au beneficiat de operații de transplant în 2025, finanţate din fondurile de asigurare medicală obligatorie

În anul 2025, în R. Moldova au fost realizate 128 de operații de transplant în instituţiile medico-sanitare din țară, a informat marți, 10 martie, Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM).

Din numărul total de operații, 11 au fost transplanturi de ficat, patru de rinichi, 26 – de cornee, 82 – transplanturi de membrană amniotică pe suprafața oculară, unul de scleră (n.red. stratul exterior alb si rezistent al globului ocular, responsabil de menținerea formei și protecției ochiului), trei – prelevări de ficat de la donator viu și o prelevare de rinichi de la donator viu.

Potrivit unui comunicat de la CNAM, pentru aceste intervenţii, din fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală au fost alocate 16,7 milioane de lei.

Operațiile de transplant au fost efectuate în două instituţii medico-sanitare publice – Spitalul Clinic Republican „Timofei Moşneaga” şi Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”.

Pentru 2026, în fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală a fost prevăzută suma de 16,6 milioane de lei pentru realizarea a 132 de transplanturi.

Totodată, instituția menționează că pentru fiecare tip de transplant costurile sunt următoarele:

1 161 849 de lei pentru transplantul de ficat;

265 387 de lei pentru transplantul de rinichi;

22 910 lei pentru transplantul de cornee (fără costul corneei);

18 650 de lei pentru transplantul de membrană amniotică pe suprafața oculară;

219 136 de lei pentru prelevarea de ficat de la donator viu;

41 099 de lei pentru prelevarea de rinichi de la donator viu.