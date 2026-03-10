BNS: Prețurile au crescut în februarie cu 0,5% comparativ cu ianuarie. Legumele și combustibilii – printre cele mai mari scumpiri

În R. Moldova, în luna februarie, comparativ cu luna ianuarie, a fost înregistrată creșterea prețurilor medii de consum cu 0,5%, informează marți, 10 martie, Biroul Național de Statistică (BNS). Potrivit unui comunicat, această creștere a fost determinată de majorarea prețurilor la produsele alimentare cu circa 1,4% și majorarea prețurilor la bunurile nealimentare cu circa 0,6%.

Astfel, în perioada de analiză majorări mai accentuate ale prețurilor la produsele alimentare au fost înregistrate la legume – cu 11,5%, fructe – cu 1,4%, ouă de găină – cu 1,1%.

Conform BNS, la bunurile nealimentare majorări mai importante ale prețurilor medii de consum au fost marcate la combustibili și carburanți – cu 2,6% (inclusiv la motorină – cu 5,8% și benzină – cu 3,9%).

Prețurile medii de consum în luna februarie 2026 comparativ cu luna decembrie 2025 au crescut cu 1,4%, inclusiv la produse alimentare – cu 3,1% și la bunuri nealimentare – cu 1,0%.

De asemenea, prețurile medii de consum în luna februarie 2026 comparativ cu luna februarie 2025 au crescut cu 5,1%. „În calcul anual, prețurile medii la produsele alimentare s-au majorat cu 6,9%, la bunurile nealimentare cu 1,9%, iar la serviciile prestate populației cu 7,0%.“

BNS menționează că la produsele alimentare, pe parcursul ultimelor 12 luni, cele mai accentuate creșteri au fost înregistrate la: ouă – cu 30,6%, fructe – cu 20,7%, legume – cu 13,2%, ulei vegetal – cu 8,9%, pâine – cu 5,8%, lapte și produse lactate – cu 4,3%.

„La bunurile nealimentare, prețurile medii de consum au crescut cu 1,9% față de februarie 2025, creșteri mai importante fiind marcate la încălțăminte – cu 5,2%, confecții – cu 5,0%, materiale de construcție – cu 3,9% și medicamente – cu 3,0%. În același timp, în luna februarie 2026 față de februarie 2025, prețurile la combustibili și carburanți au scăzut cu 3,4%”, a adăugat Biroul.

Totodată, R. Moldova a înregistrat a creștere medie a prețurilor de consum în februarie 2026 față de februarie 2025 cu 5,1%, a fost sub nivelul marcat în Turcia (31,5%), Islanda (5,2%) și a depășit creșterea prețurilor marcată în alte țări analizate: Georgia (4,6%), Croația (3,8%), Lituania (3,6%), Bulgaria (3,3%), Estonia (3,1%), Slovenia, Macedonia de Nord (câte 2,9%), Republica Cehă (1,4%), Cipru (0,1%).