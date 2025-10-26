Cine sunt cei trei candidați propuși de Alexandru Munteanu pentru a face parte din noul Guvern

Alexandru Munteanu, candidatul desemnat de președinta Maia Sandu la funcția de prim-ministru, a anunțat că Emil Ceban, Vladislav Cojuhari și Cristian Jardan au acceptat propunerea de a face parte din viitorul Guvern, potrivit unei postări pe Facebook.

„Le mulțumesc colegilor Emil Ceban, Vladislav Cojuhari și Cristian Jardan pentru că au acceptat să facă parte din Cabinet.

Profesorul universitar Emil Ceban, doctor habilitat în științe medicale și rectorul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, este propus pentru a prelua conducerea Ministerului Sănătății.

Vladislav Cojuhari, actualul secretar general al Ministerului Afacerilor Interne, este propus pentru a prelua funcția de ministru al Justiției.

Jurnalistul și managerul media Cristian Jardan, care a deținut funcția de consilier politic în Cabinetul prim-ministrului Dorin Recean, este propus pentru a prelua conducerea Ministerului Culturii.

Continuăm discuțiile pentru a ne asigura că formăm o echipă capabilă să implementeze un plan guvernamental care să aducă bunăstare cetățenilor și creștere economică, pe drumul nostru de aderare la Uniunea Europeană”, a scris candidatul la funcția de premier, Alexandru Munteanu.

În urma consultărilor cu fracțiunile parlamentare, Maia Sandu anunță că a semnat vineri, 24 octombrie, decretul prin care l-a desemnat pe Alexandru Munteanu în calitate de candidat la funcția de prim-ministru al R. Moldova.

Numele viitorului ministru al Justiției. Absolvent al Academiei FBI, cu 17 ani de experiență în structurile MAI – Ziarul de Gardă

Licențiat în drept la Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, Cojuhari s-a specializat în drept penal după ce a făcut studii masterale la aceeași instituție.

Potrivit informațiilor disponibile în spațiul public, Cojuhari a continuat procesul de instruire în cadrul altor două instituții de învățământ din străinătate. Între 2011 și 2012 s-a format în domeniul analizei informațiilor, la Școala Națională de Cercetări, Bruxelles, Belgia. În 2017, Cojuhari absolvește Academia Federală de Investigații a FBI din Statele Unite ale Americii, specialitatea – analiza informațiilor, leadership și combaterea terorismului.