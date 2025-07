Cine e vinovat de căderea în gol a doi pacienți la spitalul din Leova?

La distanță de doar câteva zile, la Spitalul Raional Leova, doi pacienți au căzut în gol din Secția Chirurgie, aflată la etajul IV a acestui spital. ZdG a fost sesizat despre cele două tragedii de către rudele pacienților, îngrijorate de cele întâmplate.

„Într-o săptămână, doi pacienți au căzut de la etajul IV. Unul a murit pe loc, al doilea se află în comă la Spitalul de Urgență din Chișinău, unde a fost transferat cu ajutorul rudelor. La spital, nimeni nu ne spune nimic, nu dă nicio explicație”, ne-a spus, acum câteva zile, Valentina, soția lui Nicolae Beleuță, care a căzut de la etajul Secției de Chirurgie după ce fusese transferat din Terapie Intensivă, unde s-a aflat în urma unei intervenții chirurgicale, desfășurată cu succes.

Pe 4 iulie, ZdG a fost sesizat că și cel de-al doilea pacient, Nicolae Beleuță, a decedat în urma traumelor complicate, cauzate de căderea de la înălțime, deși medicii de la Leova informaseră familia că traumatismele cu care s-a ales pacientul în urma căderii ar fi fost „ușoare”.

În ultimele zile, ZdG a insistat să afle cum a fost posibil să se întâmple cele două tragedii. Am ascultat mărturii tulburătoare care, însă, au rămas neauzite de administrația spitalului. Zile la rând am insistat să vorbim cu directorul instituției, Ghenadie Buza, cu vicedirectorul sau cu alți reprezentanți ai administrației. De fiecare dată, am auzit argumente incompatibile cu o astfel de situație: e la masă, e în sala de operații, este ieșit, e în ședință.

Potrivit unor persoane internate în acest spital, singura acțiune întreprinsă de responsabili în urma celor două incidente, astfel încât pacienții să nu mai cadă de la etaj, a fost demontarea mânerelor de la geamuri, ca acestea să nu poată fi deschise. „Ne sufocăm, dar asta nu interesează pe nimeni”, spun pacienții.

Spitalul de la Leova a confirmat pentru MS cazuriule de cădere de la înălție a doi pacienți din Secția chirurgie

În lipsa unei comunicări cu administrația Spitalului Raional Leova, ZdG a adresat o solicitare Ministerului Sănătății (MS). Pe 4 iulie, în ziua când familia Beleuță a primit vestea despre decesul lui Nicolae, despre care apropiații spun că a fost un soț și un tată exemplar, MS ne-a oferit următorul răspuns la solicitarea redacției:

„Spitalul Raional Leova confirmă cele două cazuri de cădere ale pacienților internați în instituție, care au avut loc pe data de 19 și 23 iunie, curent. În primul caz, pacientul, care s-a aruncat în gol de la etajul IV, Secția chirurgie, a decedat pe loc. În cel de-al doilea caz, pacientul a fost transferat la Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău, fiind internat în Secția terapie intensivă.”

Potrivit MS, în ambele cazuri, la fața locului, a fost chemată poliția, iar oamenii legii documentează incidentele. MS mai precizează că și instituția medicală a inițiat două anchete interne.

Valentina Beleuță spune că aceste cazuri vorbesc despre multe neajunsuri din sistemul medical de la noi. Ea amintește că era internată în secția neurologie, atunci când soțul său era la Terape intensivă, după intervenția chirurgicală suportată la stomac. Spune că a vorbit cu medicii și cu asistentele ca, atunci când Nicolae va fi transferat în salon, să o anunțe, ca ea să coboare și să aibă grijă de el. L-au transferat duminică seara. Nu au chemat-o. În schimb, luni dimineață (23 iunie), au anunțat-o despre cele întâmplate, asigurând-o că soțul său a suportat traume „ușoare”.

„Eram internată la etajul 5, toți știau că sunt acolo. De ce nu m-au chemat să stau cu el, mai ales că eu i-am rugat să mă anunțe. Acum am înțeles că cei care nu răspund la telefoane au și pregătit „o diagnoză” pentru soțul meu, ca ei să iasă basma curată”, a declarat Valentina.

Acum două zile, într-o discuție cu Valentina Beleuță, am aflat că venise la Chișinău, să afle de la medici despre starea soțului său.

„Am fost la soț și medicii mi-au spus că nu are nicio șansă. Au vrut să-i mai facă ceva, ca să mai poată respira vreo zi-două, am semnat că suntem de acord. De la medicii de la Salvare am înțeles că, înainte de a cădea, el făcuse un insult. Eu știam că avuse un conflict, se certase cu medicii de la Leova, care insistau să-l transfere din Terapie intensivă în secție. Duminică seara ar fi făcut insult. La Leova, ne-au spus că nu are fracturi, că a fost o cădere ușoară, dar la Chișinău ne-au explicat că e fracturat totul, inclusiv craniul e distrus”, ne-a relatat Valentina Beleuță.

Despre investigarea cazului, aceasta ne-a explicat că la ei acasă a fost cineva de la Poliție. „Nu am înțeles nimic de la el. Adresa întrebări stranii. Am angajat un avocat și am depus o cerere la Poliție”, spune femeia.

În R. Moldova, nu sunt colectate date despre morțile suspecte din spitale

Întrebat despre câte astfel de cazuri au loc anual în spitalele din R. Moldova și despre principalele motive ale unor astfel de tragedii, MS a precizat că Autoritatea Națională în Sănătate Publică (ANSP), responsabilă de datele din sănătate, nu colectează astfel de informații. Deși MS susține că ANSP nu colectează date despre astfel de cazuri, numărul unor asemenea incidente este îngrijorător, iar informațiile despre finalitatea anchetelor desfășurate nu sunt făcute publice. Doar în 2025, au avut loc mai multe cazuri similare, neinvestigate până la capăt.

Pe 7 ianuarie, un pacient a căzut de la etajul 3 al Spitalului Oncologic.

Pe 18 martie, autoritățile s-au autosesizat şi au început o anchetă în cazul fetei de 16 ani care ar fi căzut în gol de la etajul 5 al Institutului Mamei și Copilului.

Pe 24 iunie, un pacient a căzut de la etajul 8 al Institutului de Medicină Urgentă.

Cât despre acțiunile care se întreprind, la nivel național, pentru securizarea sănătății și vieții pacienților, MS a precizat că, „în ambele cazuri a fost chemată poliția la fața locului. În prezent, oamenii legii documentează incidentele și vor aprecia gradul de responsabilitate pe cazurile respective. De asemenea, instituția medicală, entitate responsabilă de activitatea spitalului, a inițiat două anchete interne.”

Potrivit specialiștilor în sănătate publică, asigurarea securității pacienților din spitale ar trebui să fie o prioritate pentru administrațiile instituțiilor medicale. În toate cazurile grave, ar trebui evaluate riguros riscurile suicidale. În instituțiile medicale, ar trebui asigurată supravegherea continuă a pacienților, în special a celor gravi, inclusiv prin intermediul monitorizărilor video. În plus, pacienții ar trebui să se afle într-un mediu securizat, aceasta presupunând geamuri și balcoane asigurate cu gratii, uși sigure, medicamente administrate sub supraveghere.