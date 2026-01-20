Cinci tone de ceai au fost reținute la vamă și returnate producătorului. ANSA: „Au indicat depășirea limitei maxime admise pentru câteva tipuri de pesticide”

Un lot de 5442 de kilograme de ceai de import a fost reținut la frontiera de stat și, ulterior, returnat către producător pentru că nu corespunde normelor de siguranță alimentară ale R. Moldova, informează Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).

Analizele de laborator au indicat depășirea limitei maxime admise (LMA) pentru câteva tipuri de pesticide, printre care Novaluron, Acetamiprid, Clorpirifos, ceea ce poate prezenta risc pentru sănătatea umană, scrie ANSA.

De menționat că, cantitatea lotului importat era de 5442 kg, însă neconforme au fost declarate 3074 kg.

„Pentru a evita riscul asupra consumatorului din R. Moldova, ANSA a decis returnarea integrală a mărfii către producător, în conformitate cu prevederile art. 21 din Legea nr. 50/2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate și de bunăstare a animalelor. Lotul de ceai menționat nu a ajuns pe piața R. Moldova”, informează ANSA.

Probele au fost prelevate de către inspectorii ANSA, din cadrul postului de inspecție la frontiera Sculeni.

Reziduurile de pesticide nu dispar din produsele alimentare prin spălare sau tratare termică. Prin urmare, orice depășire a limitei maxime admisibile prezintă un risc pentru siguranța alimentară.

„Îndemnăm operatorii din domeniul alimentar să manifeste responsabilitate și să nu introducă pe piață produse alimentare cu depășiri ale limitelor maxime admisibile de reziduuri”, a îndemnat Agenția.