Cinci avocați candidează pentru funcția de președinte al UAM. 17 aspiranți la Comisia de licențiere

Cinci avocați candidează pentru funcția de președinte al Uniunii Avocaților din R. Moldova (UAM). Aceștia sunt: Natalia Balaban, Anatolie Barbacar, Alexandru Țurcan, Mihail Durnescu și Ludmila Spînu.

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul UAM, Natalia Balaban este originară din orașul Cahul. În perioada 2022 – 2024 a exercitat funcția de președinte al Consiliului Centrului de Instruire a Avocaților. În 2021 – 2014 a fost membră a Consiliului Uniunii Avocaților din R. Moldova.

Anatolie Barbacar activează în calitate de avocat din anul 2002. Începând cu anul 2023 este membru al Comisiei pentru etică și disciplină a UAM și formator la Centrul de Instruire al Avocaților.

Alexandru Țurcan susține că activează în calitate de avocat de 26 de ani. Din octombrie 2022 este decan al Baroului Chișinău. Acesta este reprezentant al Uniunii Avocaților la Consiliul Barourilor Europene (CCBE) și al fondator al platformei online de abilitare juridică a populației www.yAvo.md.

Mihail Durnescu este avocat din anul 2011, iar din 2014 este mediator. Acesta exercita și funcția de președinte în cadrul Comisiei de nominalizări, Amnesty International Moldova.

Ludmila Spînu exercită funcția de avocat din anul 2002. Din 2001 este membră a Consiliului Facultății de Drept USM, iar din 2019 este președintă a Comisiei de Asigurare a Calității a Facultății de Drept.

La funcția de membru al Comisiei de licențiere s-au înscris 17 persoane. Acestea sunt:

Alina Ursu

Svetlana Onici

Gheorghe Vlas

Procopie Zaharia

Vera Ursu

Vladimir Răcilă

Artur Tarlapan

Elena Buguta

Andrei Prodan

Vladislav Nevreanschi

Viorel Malanciuc

Sergiu Zaharia

Vladislav Ciobanu-Nițuleac

Arina Țurcan-Donțu

Vadim Lupan

Angela Istrate

Ina Bostan

Comisia de licențiere a profesiei de avocat este compusă din 11 membri, dintre care 6 sunt aleși de către Congres și 5 de către barouri. Din baroul cu cea mai mare reprezentare (Chișinău) sunt aleși 2 avocați, iar din celelalte barouri este ales câte un avocat. Aceeași persoană poate fi membru al Comisiei de licențiere pentru cel mult 2 mandate consecutive.

Potrivit Uniunii Avocaților, Congresul ordinar al avocaților pentru anul 2025 va începe pe data de 19 ianuarie 2026, zi în care lucrările se vor desfășura în format mixt (cu prezență fizică și online) și vor continua până pe 21 ianuarie 2026, ora 17:00.