Campanie de intimidare în contextul alegerii unui membru al Comisiei de licențiere a profesiei de avocat? Acuzațiile unui apărător și reacția Baroului Avocaților din circumscripția CAC

În perioada 15 – 17 decembrie 2025, se desfășoară Adunarea Generală a Baroului Avocaților din circumscripția Curții de Apel Chișinău, în cadrul căreia urmează să fie aleși doi delegați ai Baroului Chișinău în componența Comisiei de licențiere a profesiei de avocat.

Avocatul arondat în circumscripția Baroului Chișinău, Ion Guzun, care este și membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), candidează la funcția de membru Comisiei de licențiere a profesiei de avocat. Acesta acuză că în contextul participării la concurs ar fi victima unei campanii de intimidare, inclusiv din partea unor colegi avocați.

„Începând cu deschiderea lucrărilor Adunării și ulterior începerii dezbaterilor candidaților, am devenit ținta unui val coordonat de acțiuni de intimidare și, ceea ce calific ca fiind hărțuire online. Aceste manifestări se concretizează prin diseminarea pe rețelele de socializare (inclusiv pe rețele anonime de persoane care pot fi identificate sau identificabile) a unor informații denigratoare, vădit false, manipulatorii, precum și amenințări voalate sau camuflate. Este regretabil faptul că la răspândirea acestor falsuri se implică, inclusiv, unii colegi avocați”, a scris Guzun într-o postare din 15 decebrie.

Întrucât, potrivit lui, aceste acțiuni sunt sincronizate cu perioada de votare în Comisia de licențiere a profesiei de avocat, Ion Guzun va depune o sesizare în adresa Baroului Avocaților din circumscripția Curții de Apel Chișinău „în vederea apărării drepturilor și intereselor” sale legitime și „tragerea la răspundere disciplinară a celor care încalcă Codul Deontologic al Avocaților”. Totodată, el a mai menționat că va formula și o plângere penală adresată Procuraturii Generale, în care va solicita „investigarea acestor acțiuni de natură ilegală, pentru a stabili faptele și a atrage răspunderea celor implicați”.

„Integritatea profesiei de avocat și a proceselor de luare a deciziilor de auto-administrare, trebuie să rămână inatacabilă. Votul democratic al avocaților nu poate fi subminat sau viciat prin campanii de defăimare, indiferent de miza personală sau profesională a celor pe care îi deranjez prin participarea mea în calitate de candidați în Comisia de licențiere a profesiei de avocat”, a punctat avocatul și membrul CSM, Ion Guzun.

Alexandru Turcan, Decan al Baroului de avocați din circumscripția Curții de Apel Chișinău, a negat implicarea Baroului și a spus că, din punctul lui de vedere, postarea lui Ion Guzun este mai degrabă o pregătire a terenului pentru a contesta ulterioarele rezultate ale alegerilor.