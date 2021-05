„Chișinău-Gaz”: Milioanele din conductele subterane de gaze – în conturile firmelor afiliate unor foști și actuali șefi și angajați

În ultimii ani, operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale SRL „Chișinău-Gaz”, cea mai importantă subdiviziune a SA „Moldovagaz”, a acumulat venituri modeste, din cauza activităților auxiliare nereglementate. Deși întreprinderea are capacitate deplină de execuție, având birou de proiectare și secție de montare, lucrările care ar trebui efectuate în exclusivitate de SRL „Chișinău-Gaz”, conform reglementărilor stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, au ajuns să fie efectuate de agenți economici privați. Mai mult, firme afiliate persoanelor care au deținut funcții de conducere în cadrul „Chișinău-Gaz” sau care au avut sau au legături directe cu cei din cadrul întreprinderii câștigă zeci de milioane de lei din realizarea proiectelor de montare a conductelor de gaze.

Agenții economici care au activat sau mai activează în cadrul SRL „Chișinău-Gaz” nu văd o problemă în faptul că firmele lor sau afiliate lor realizează proiecte de milioane de lei, care ar fi putut fi implementate de operatorul sistemului de distribuție. În opinia experților în energetică însă, faptul că firme afiliate lucrătorilor din cadrul companiei reglementate prestează servicii precum cele ale companiei reglementate trezește suspiciuni și că, în mod normal, asemenea situații ar trebui să fie investigate de Consiliului Concurenței, dar și de acționarii companiei, inclusiv de Guvern, întrucât astfel de acțiuni îi defavorizează.

Până în aprilie 2019, Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale, aprobat de Agenția Națională pentru Reglementare în energetică (ANRE), stipula că proiectarea şi montarea instalației de racordare se efectua de către operatorul de rețea sau de către alte persoane care deţin licența respectivă, eliberată în condiţiile legii, la alegerea solicitantului, potenţial consumator final. Ulterior, ANRE a aprobat un alt regulament, astfel încât proiectarea şi executarea instalației de racordare se efectuează, la cererea solicitantului, de operatorul de sistem, însă solicitantul este în drept să angajeze o altă persoană pentru proiectarea și executarea instalației de racordare. La racordarea la rețeaua de gaze naturale, oficial, „Chișinău-Gaz” pune la dispoziția potențialului consumator final patru servicii – proiectarea, executarea, recepția instalației de racordare și punerea sub presiune a instalației de utilizare. În realitate, primele două activități aduc mai puțini bani în visteria SRL „Chișinău-Gaz”. În schimb, agenți economici privați, în special cei care au conexiuni cu operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale, câștigă anual zeci de milioane de lei din realizarea proiectelor de montare a conductelor de gaze.

Firma unor foști șefi de la „Chișinău-Gaz”, administrată de cumnați

Una dintre firmele care, de peste zece ani, realizează proiecte de montare a conductelor de gaze de zeci de milioane de lei este SRL „Gazoduct-GTN”, în spatele căreia stau persoane care au deținut funcții de conducere în cadrul „Chișinău-Gaz”. Compania a fost înregistrată în ianuarie 2006, iar din 2009 efectuează lucrări de montare a conductelor de gaze, an în care Alexandr Arabadji era promovat în funcția de inginer-șef al SRL „Chișinău-Gaz”, iar Ion Burdiumov – în cea de șef al Direcției conducte subterane și gazificare. Numirile celor doi s-au făcut pe când la conducerea instituției se afla Constantin Cuiumju, persoană de încredere al fostului director al SA „Moldovagaz”, Alexandr Gusev, aflat acum în căutare. În trecut, ambii au fost vizați în dosare de corupție și spălare de bani. În 2011, Alexandr Arabadji, alături de Alexandru Gusev, președintele de atunci al SA „Moldovagaz”, și Constantin Cuiumju, fostul șef al SRL „Chișinău-Gaz, a fost decorat de Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove, „pentru aportul deosebit depus în construcţia şi renovarea mai multor lăcașuri de cult”.

Cristina și Ion Burdiumov

Sursa: Facebook/Ion Burdiumov

Până în martie 2020, „Gazoduct-GTN” SRL l-a avut în calitate de fondator pe Vladimir Calîn, cumnatul lui Arabadji. În iunie 2020, Calîn a fost înlocuit din postura de fondator cu Cristina Burdiumov, soția lui Ion Burdiumov, care între timp a ajuns administrator al Direcției generale locativ-comunale a Primăriei Chișinău, iar cumnatul acestuia, Ivan Zamfirov, s-a ales cu statut de administrator în cadrul companiei. În anii 2009-2010, Burdiumov a deținut funcția de șef al Direcției conducte subterane și gazificare din cadrul SRL „Chișinău-Gaz”, iar în anii 2016-2018 a fost consilier al fostului vicepreședinte al Consiliului de Administrație al SA „Moldovagaz” Iacov Cazacu, fiind responsabil de resurse umane. Burdiumov a fost subalternul lui Arabadji, cei doi fiind în relații amicale. Pentru anul trecut, Cristina Burdiumov a primit dividende în sumă de 1,1 milioane de lei din partea SRL „Gazoduct-GTN”.

Captură din declarația de avere și interese personale pentru 2020 a lui Ion Burdiumov



„Noi când eram acolo, am fondat o companie și fondator era o rudă”

Alexandr Arabadji recunoaște că firma a aparținut cumnatului său, dar susține că nu a avut și nu are vreo tangență cu ea. Partenerul său de afaceri, Ion Burdiumov, îl contrazice și recunoaște că Vladimir Calîn a figurat formal în calitate de administrator al SRL „Gazoduct-GTN”.

„Cu domnul Arabadji ne cunoaștem de mulți ani. Am lucrat la SRL „Chișinău-Gaz” din 2009. Noi când eram acolo, am fondat o companie, iar fondator era o rudă de-a dlui Arabadji, pentru că așa era la moment, atunci nu avea cine să se ocupe. Cumnatul lui era fără lucru și am spus „na, poftim, ia și te ocupă”. Între timp, domnul Arabadji s-a eliberat de la „Chișinău-Gaz” și am spus că la această companie fondator va fi soția mea. Arabadji nu mai are treabă cu această firmă”, ne-a spus Burdiumov.

Într-o discuție cu ZdG, cumnatul acestuia, Ivan Zamfirov, ne-a spus că firma îi aparține lui Arabadji, cu care afirmă că are relații „foarte bune”. Zamfirov susține însă că din funcțiile pe care le-a deținut Arabadji nu a favorizat firma SRL „Gazoduct-GTN” la identificarea și implementarea proiectelor costisitoare de montare a conductelor de gaze.

Alexandr Arabadji, fost inginer-șef al SRL „Chișinău-Gaz”. Foto: orhei-gaz.md

Contactat de ZdG, Alexandr Arabadji a negat că a fost partener de afaceri cu Burdiumov, spunând că nu vede cum ar fi putut favoriza SRL „Gazoduct-GTN” din funcția de inginer-șef al SRL „Chișinău-Gaz”, pe care a deținut-o până în iunie 2017. Tot el ne-a spus că o cunoaște pe actuala fondatoare a companiei, iar în privința lui Ivan Zamfirov a ezitat, mai întâi, să vorbească, apoi ne-a comunicat despre gradele de rudenie pe care acesta le are cu familia Burdiumov.

„Dacă nu greșesc, cumnatul meu de vreo doi ani nu mai este fondator al acestei companii. Eu nu înțeleg cum aș fi putut favoriza această companie și ce legătură am eu cu ea. Eu nu știu cum aș fi putut favoriza această companie din postura de inginer-șef. Ce legătură am eu cu ea? Eu am 17 ani de experiență și din domeniul gazelor cunosc foarte multe persoane. Cu cineva am învățat, cu altcineva am lucrat. Eu nu știu cine este Ivan Zamfirov. (…) Îl cunosc, prin intermediul lui Ion Burdiumov, el este cumnatul lui”, ne-a comunicat Alexandr Arabadji.

Colaborarea dintre familiile Burdiumov și Arabadji nu se oprește însă aici. Soțiile celor doi, Cristina Burdiumov și Maria Arabadji, au deținut cote-părţi a câte 50% din compania „Profit Arena”, Burdiumov figurând în calitate de administratoare. Din martie curent, Maria Arabadji a devenit unicul fondator și a preluat funcția de administratoare. Cristina Burdiumov și-a vândut cota-parte de 50% din „Profit Arena” pentru 2 700 de lei.

Proiecte de milioane și beneficiari selecți

Compania afiliată celor doi foști angajați ai „Chișinău-Gaz” implementează, începând cu anul 2009, proiecte costisitoare de montare a conductelor de gaze. Doar în ultimii trei ani, SRL „Gazoduct-GTN” a executat lucrări de montare a conductelor de gaze pentru complexe locative în valoare de circa 48 de milioane de lei. Spre exemplu, în 2018, această firmă a executat 31 de proiecte de gazificare, estimate la circa 11,8 milioane de lei sau, în medie, 383 de mii de lei per proiect. Pentru comparație, în aceeași perioadă, Secția de montare din cadrul SRL „Chișinău-Gaz” a realizat în jur de 5 mii de proiecte de gazificare pentru 11,4 milioane de lei sau puțin peste 2 mii de lei per proiect.

Compania familiei administratorului Direcției generale locativ-comunale a Primăriei Chișinău are o listă impresionantă de beneficiari selecți. O recunoaște chiar Ion Burdiumov.

„Compania la care soția mea este fondator se ocupă doar de lucrări de montare a conductelor de apă, canalizare și a rețelelor de gaze. Compania aceasta activează din 2009 și a lucrat doar cu persoane juridice, în bază de contract”, ne-a spus funcționarul public.

În bugetul firmei au ajuns peste 16 milioane de lei de pe urma proiectelor de gazificare implementate pentru Energotehcomplet SRL. Până anul trecut, întreprinderea figura în lista fondatorilor companiei de construcţii „Eldorado Terra” SRL și care a fost reorganizată prin fuziune cu compania „Maol Investment” SRL, fondată de Alexandr Rogovoi şi Boris Shvartsman, foşti parteneri în cadrul „Remington” SRL, unul dintre acționarii Moldindconbank din perioada în care instituţia financiară era gestionată de către Veaceslav Platon. „Maol Investment” SRL gestionează Complexul locativ OASIS din capitală, beneficiar efectiv al căruia este „Eldorado Terra” SRL.

În lista beneficiarilor SRL „Gazoduct-GTN” se regăsește și compania imobiliară „Exfactor-Grup” SRL, care îl are drept unic fondator şi administrator pe Vladimir Tonu. Pentru lucrările de montare contractate, „Exfactor-Grup” SRL a vărsat în bugetul firmei familiei Burdiumov în jur de 6 milioane de lei. În ultimii ani, „Exfactor-Grup” SRL a desfășurat diverse afaceri cu firmele controlate de Ilan Șor sau de Vladimir Plahotniuc și a efectuat lucrări de construcție și modernizare la Aeroportul Internaţional Chişinău, controlat atunci de Ilan Şor prin intermediul companiei „Avia Invest”. „Exfactor-Grup” a fost și unul dintre sponsorii Partidului ȘOR în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie 2019.

O altă companie care a beneficiat de serviciile SRL „Gazoduct-GTN” este „Reconscivil” SRL. Conform calculelor, firma ar fi contractat servicii în valoare de circa 4 milioane de lei. ZdG a scris anterior că „Reconscivil” SRL este compania care a construit casa ex-președintelui Igor Dodon în care acesta locuiește cu familia. Lângă casa ex-președintelui sunt edificate și alte câteva blocuri de locuit, ridicate tot de „Reconscivil” SRL, în care locuiesc fratele și nașul de cununie al șefului statului. SRL Lagmar-Impex și SRL Braus Imobiliare sunt alte două companii cu care SRL „Gazoduct-GTN” are semnate contracte grase.

Soția unui inginer coordonator al „Chișinău-Gaz”, cu firmă specializată în montarea conductelor

SRL „Andronix-Din” este o altă companie care realizează proiecte de zeci de milioane de lei de montare a conductelor de gaze naturale, conectată la angajați ai SRL „Chișinău-Gaz”. Compania o are în calitate de fondatoare pe Ludmila Dubină, soția lui Dinu Dubină, inginer coordonator al Serviciului supraveghere tehnică al SRL „Chișinău-Gaz”. Compania familiei Dubină a fost înregistrată în februarie 2002 ca firmă de construcții, dar în 2012 a obţinut licența în „Activitatea de proiectare pentru instalații şi rețele tehnico-edilitare, reconstrucții”.

Emilian Margină și Dinu Dubină

Sursa: Facebook/Dinu Dubină





Firma este administrată de Emilian Margină, originar din Mărculești, Florești, localitatea de baștină a lui Dinu Dubină. Familiile celor doi sunt în relații de prietenie, etalând pe rețelele de socializare fotografii din timpul vacanțelor comune.



Ludmila Dubină, medic de profesie, ne-a confirmat că soțul ei activează în cadrul SRL „Chișinău-Gaz”, însă susţine că acesta nu se implică în activitatea firmei la care ea figurează în calitate de fondatoare.

„El nu activează în compania dată. Noi acolo avem directori, ingineri. Nu știu ce aveți d-voastră în vedere, dar noi facem totul cum scrie în carte”, ne-a spus soția inginerului coordonator al Serviciului supraveghere tehnică al SRL „Chișinău-Gaz”.

Dinu Dubină și Ludmila Dubină, fondatoarea SRL „Andronix-Din”

Sursa: Facebook/Dinu Dubină

În ultimii trei ani, SRL „Andronix-Din” a executat lucrări de montare a conductelor de gaze în valoare de circa 32 de milioane lei, principalul beneficiar fiind compania de construcții S.C. Inamstro SRL, care a contractat servicii în sumă de circa 10 milioane de lei. Dacă, în medie, un proiect realizat de SRL „Gazoduct-GTN” ajunge să coste în jur de 400 de mii de lei, firma familiei Dubină s-a ales cu proiecte mai modeste, prețul mediu al cărora este de circa 50 de mii de lei. Doar în 2018, firma inginerului coordonator al Serviciului supraveghere tehnică al SRL „Chișinău-Gaz” a executat lucrări de gazificare pentru 36 de obiecte, înregistrând venituri de 1,7 milioane de lei.

„Lucrează de mulți ani în domeniul gazelor și, vrei, nu vrei, te intersectezi”

Surse ale ZdG susțin că cele două firme, cu conexiuni directe în cadrul companiei SRL „Chișinău-Gaz”, au înțelegeri neoficiale privind proiectele de montare a conductelor de gaze, lucru negat de Alexandr Arabadji.

„Nu văd cum aș avea vreo legătură cu asta. Cunosc faptul că Dinu Dubină a fost angajat la „Chișinău-Gaz”. Nu știu dacă în prezent activează acolo. Pe Dinu îl cunosc până a veni el la „Chișinău-Gaz”. El lucrează de mulți ani în domeniul gazelor și, vrei, nu vrei, te intersectezi”, a comentat actualul director al SRL „Orhei-Gaz”.

Printre agenții economici care, în ultimii ani, și-au umplut conturile cu milioane de lei în urma executării lucrărilor de montare a conductelor de gaze se regăsesc SRL „Tehnicus-M”, SRL „Termogaz Grup”, SRL „Soltehinstal”, SRL „Stavad-CG”, dar și SRL „Instal Cons”.

Expert în energetică: Consiliului Concurenței și acționarii „Moldovagaz” ar trebui să investigheze

În opinia lui Victor Parlicov, expert în energetică de la IDIS Viitorul, în trecut director al ANRE, faptul că firme afiliate lucrătorilor din cadrul companiei reglementate prestează servicii precum cele ale companiei reglementate trezește suspiciuni. Conform expertului, în mod normal, asemenea situații ar trebui gestionate în primul rând de conducerea și acționarii întreprinderii reglementate (în cazul dat, Chișinău-Gaz și Moldovagaz), întrucât asemenea acțiuni ar putea aduce daune companiilor respective.

Victor Parlicov

„Trebuie separată partea reglementată și cea nereglementată. În cazul în care consumatorul sau viitorul consumator solicită respectivele servicii de la operatorul de rețea, acesta este obligat să le presteze, conform tarifelor aprobate de ANRE pentru servicii auxiliare. Clientul însă este în drept să caute pe altcineva care este autorizat să-i presteze aceste servicii, iar aici ieșim din zona de reglementare și intrăm în zona de piață concurențială. Respectiv, vorbim deja nu de zona de responsabilitate a ANRE, ci a Consiliului Concurenței, care poate verifica dacă nu cumva între aceste companii există vreun acord orizontal anticoncurențial, de exemplu cu privire la prețuri sau la împărțirea piețelor. În orice caz, conducerea companiei respective ar trebui să investigheze asemenea cazuri, pentru că ele pot defavoriza compania nu doar financiar, dar și din punct de vedere al imaginii. Chiar și reprezentanții Guvernul R. Moldova în calitate de acționar al Moldovagaz, ar fi bine să vină cu o reacție, dacă existența cazurilor de acest gen va fi demonstrată”, spune Victor Parlicov.

Din 2009 și până în prezent, SRL „Chișinău-Gaz” a fost condusă de trei directori. În 2015, Procuratura Generală a efectuat mai multe percheziții la sediile SA „Moldovagaz” și SRL „Chișinău-gaz”, precum și la domiciliile directorilor de atunci ale celor două companii – Alexandr Gusev și Constantin Cuiumju. Acţiunile s-au desfășurat în cadrul a două cauze penale, inițiate pe faptul depășirii atribuţiilor de serviciu, spălării de bani şi practicării ilegale a activităţii de întreprinzător. După acest scandal, cei doi au fost demiși din funcții. În martie 2017, fostul șef al SA „Moldovagaz” Vasile Botnari l-a promovat pe Ruslan Garbalî la șefia SRL „Chișinău-Gaz”. Doi ani mai târziu, acesta a demisionat din proprie inițiativă, locul acestuia fiind ocupat, din aprilie 2020, de Oleg Teterea, unul dintre cei mai vechi și devotați prieteni și cumetri ai fostului președinte Igor Dodon.