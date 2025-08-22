Cetățenii care au mai participat la protestele organizate de Șor sunt intimidați și obligați prin mesaje să se prezinte la următoarele manifestații

Unele persoane sunt intimidate, obligate și constrânse să participe la protestul plătit organizat de Șor, potrivit unor probe deținute de Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Atsfel, IGP anunță că cetățenii implicați anterior la astfel de proteste primesc mesaje audio și text prin care sunt intimidați să vină la protestele de sâmbătă, 23 august, din capitală și raioane.

Sursa: Poliția R. Moldova / Facebook

„Îndemnăm persoanele vizate să apeleze de urgență oamenii legii, pentru a le fi asigurată securitatea și a fi documentați cei care încalcă legea”, scrie IGP.

Totodată, IGP reamintește că protestele contra cost sunt ilegale

Sancțiuni pentru cei care acceptă bani:

Persoane fizice – amendă 5 000-7 500 lei;

Persoane cu funcții de răspundere – 15 000-25 000 lei + privarea de dreptul de a deține anumite funcții sau de a desfășura anumite activități 3-6 luni.

Pentru cei care oferă bani:

Persoane fizice – amendă de 25 000-50 000 lei;

Persoane cu funcții de răspundere – 50 000-75 000 lei + privarea dreptului de a desfășura anumite activități 3-6 luni.

IGP menționează că acei care se autodenunță și cooperează cu oamenii legii vor scapa de sancțiuni.

Totodată, pentru participarea la dezordini în masă: