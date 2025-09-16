Cernăuțeanu explică de ce fostul polițist Ion Perju nu a fost reținut în urmă cu câteva luni: „Persoana s-a aflat sub monitorizare continuă”

Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, susține că Ion Perju, fost polițist condamnat la 10 ani de închisoare pentru lovitura fatală aplicată lui Valeriu Boboc în timpul protestelor din aprilie 2009 și reținut marți, 16 septembrie, a fost monitorizat timp de câteva luni prin filaj de către organele de drept. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Obiectiv Comun” de la postul de televiziune TVR Moldova.

Viorel Cernăuțeanu a confirmat în cadrul emisiunii că fostul polițist era implicat în rețeaua „Șor”.

După inițierea operațiunii – în cadrul căreia el (Ion Perju, n.red.) asigura intermedierea proceselor de convertire și spălare de bani pentru gruparea criminală „Șor” – reținerea sa într-o fază incipientă ar fi dat peste cap întregul proces de documentare a activităților de spălare a banilor”, afirmă șeful Poliției, care a venit cu mai multe detalii despre operațiunea din care făcea parte fostul polițist, dat în urmărire internațională din 2015.

„Să nu uităm că persoana vine din sistemul afacerilor interne, acolo unde a aflat despre procedurile și metodele de căutare. Această persoană, o perioadă îndelungată, s-a eschivat, fiind izolată de segmentul controlat de R. Moldova. În aceste circumstanțe, bineînțeles, și-a creat anumite scuze sau argumente pentru sine: prin documente cu alte identități, prin alte metode. El se afla de mai mult timp în vizorul instituțiilor cu care am colaborat. A fost monitorizat prin filaj.

După inițierea operațiunii – în cadrul căreia el asigura intermedierea proceselor de convertire și spălare de bani pentru gruparea criminală „Șor” – reținerea sa într-o fază incipientă ar fi dat peste cap întregul proces de documentare a activităților de spălare a banilor (…). Pentru a nu lăsa loc de interpretări, vreau să vă asigur că persoana s-a aflat sub monitorizarea continuă a organelor de drept. Am colaborat cu colegii de la FISC, de la Poliție (…). A fost o operațiune pe care ne-am dorit să o ducem la bun sfârșit, pentru a vedea toate aceste tranzacții (…). Scopul final era atât documentarea și reținerea pentru activitățile ilegale de spălare de bani, cât și predarea către instituțiile penitenciare, pentru a-și ispăși pedeapsa pentru omor (…)”, a declarat șeful IGP. Șeful Poliției a menționat că în acest dosar au fost reținute și alte persoane.

Fostul polițist era ascuns în podul casei sale din Chișinău

ZdG a dezvăluit marți dimineață, 16 septembrie, că Ion Perju a fost descoperit în urma unor percheziții la membrii rețelei „Șor”. Potrivit informațiilor obținute de ZdG, Perju folosea mai multe identități și își schimba frecvent domiciliul. În cadrul grupării „Șor”, acesta avea rol de coordonator și se ocupa de transformarea criptomonedelor în numerar.

Perju a fost reținut marți dimineață, 16 septembrie. Acesta era ascuns în podul casei sale din Chișinău.

Fostul polițist era anunțat în căutare internațională pentru localizare, reținere, arest și extrădare, iar din 2015 niciun stat membru INTERPOL nu a semnalat informații despre acesta.

Achitat de prima instanță, apoi condamnat la 10 ani de închisoare

Ion Perju, fostul poliţist învinuit de procurori de uciderea lui Valeriu Boboc în noaptea de 7 spre 8 aprilie 2009, a fost declarat nevinovat pe 24 decembrie 2013, printr-o sentință a Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani. „Este o decizie pe care o aşteptam, deoarece eu nu sunt vinovat. Am prezentat probele respective. În continuare nu pot să vă spun ce o să fac. Am să discut cu avocatul”, declara Ion Perju în decembrie 2013.

De cealaltă parte, fostul procuror Vladimir Moşneaga califica decizia Judecătoriei Buiucani drept o „hotărâre ilegală şi nemotivată”. Nemulțumit atunci de sentință s-a arătat și tatăl lui Valeriu Boboc: „Ce comentarii pot să mai existe în cazul dat? Nu m-am aşteptat la o aşa decizie. Aşa e la noi justiţia, dar noi tindem spre UE. Sunt complet dezamăgit. O să atacăm hotărârea pe toate căile posibile. Este o decizie şocantă”, a comentat acesta.

Ulterior, decizia Judecătoriei Chișinău a fost atacată la Curtea de Apel Chișinău, iar pe 30 martie 2015 instanța a decis condamnarea lui Ion Perju la 10 ani de închisoare. Perju a părăsit atunci şedinţa înainte de anunţarea deciziei. În schimb, avocatul său a declarat că va contesta sentinţa la Curtea Supremă de Justiţie.

„E o decizie pozitivă pentru noi, pentru că măcar cineva a fost tras la răspundere, chiar dacă Perju e doar un țap ispășitor. E păcat că ceilalți au scăpat”, ne-a spus în acea perioadă tatăl lui Valeriu Boboc, ucis în timpul evenimentelor din aprilie 2009.

Dosarul a ajuns și pe masa magistraților de la CSJ, după ce Perju a depus recurs împotriva hotărârii Colegiului penal al Curţii de Apel Chişinău din 30 martie 2015, acesta însă fiind respins.

Ion Perju a ajuns pe banca acuzaţilor după ce, la un an după omorul lui Valeriu Boboc, în urma deconspirării unor imagini video, devenise clar că tânărul de 23 de ani, decedat în timpul evenimentelor din aprilie 2009, a fost ucis în bătaie de forţele de ordine. Imaginile prezentate au fost surprinse de camerele de supraveghere instalate de autorităţi în Piaţa Marii Adunări Naţionale (PMAN), care arătau că, în jurul orei 01:00, în piaţă au descins 100-200 de poliţişti, care au atacat cele câteva grupuri de tineri reunite în centrul Chişinăului.

Ion Perju, învinuit de moartea lui Valeriu Boboc, s-a declarat nevinovat pe parcursul anchetei. El susţinea că ar fi fost ales ţap ispăşitor de către colegii săi din „poliţia criminală” a Comisariatului General de Poliţie (CGP) Chişinău. Deşi expertiza demonstrase că anume el era printre cei care l-au lovit cu picioarele pe Valeriu Boboc, Perju a infirmat că el ar fi fost bărbatul în albastru care lovea cu piciorul o persoană în faţa Guvernului, după cum arătau filmările din acea noapte făcute publice.

