Cernăuțeanu a vorbit despre numărul plângerilor privind activitatea piramidei TUX, dar și ce ar trebui să facă autoritățile pentru a reduce riscurile în fața escrocilor

„În adresa Poliției au parvenit 13 plângeri, depuse de persoane care se consideră victimă. Ulterior, două persoane și-au retras pretențiile. O parte din persoane înțeleg că acțiunile lor, indiferent că a fost victimă sau a atras pe cineva altcineva, se cataloghează ca o faptă infracțională”. Declarațiile au fost făcute de șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu în cadrul unor audieri publice privind fraudele pe platforme online de presupuse investiții, organizate de Comisia pentru economie, buget și finanțe a Parlamentului.

Cernăuțeanu a menționat că primele sesizări sau informații parvenite în adresa Poliției, au fost în luna august, 2025.

„Cauza penală a fost pornit pe articolul 241 (practicarea ilegală a activităţii de întreprinzător, n. red.), care, de fapt nu este o competență a Poliției și articolul 243 (spălarea banilor, n. red.), care, la fel, nu este o competență a Poliției, dar prin decizia procurorului, s-a atribuit Poliției acest proces de examinare. Articolul 241 ține de activitatea Serviciului Fiscal de Stat, 243 – Centrul Național Anticorupție”, a menționat șeful IGP.

La fel, Viorel Cenăuțeanu a punctat că pe parcursul ultimilor ani, mai multe infracțiuni au migrat pe mediul online și a propus mai multe măsuri pentru a reduce riscurile pentru cetățeni, pentru a nu deveni pradă a escrocilor.

„Noi nu avem un plan informațional destinat cetățenilor despre riscurile și formele delapidărilor. La fel, după părerea noastră ar fi foarte bine să instituim o «listă neagră » a acestor platforme, care duc spre o formă de delapidare a persoanelor. Ar trebui să avem și un mecanism de raportare mult mai rapid și eficient a acestor platforme, dar și blocare”, a declarat Cernăuțeanu.

În dimineața zilei de joi, 6 noiembrie, au fost efectuate 28 de percheziții în cadrul a trei cauze penale vizând activitate ilicită de întreprinzător, spălare de bani și evaziune fiscală, a anunțat Inspectoratul General al Poliției (IGP). Cinci persoane cu vârste cuprinse între 30 și 45 de ani, printre care și lideri ai platformei, au fost reținute.

Potrivit IGP, acțiunile au fost îndreptate împotriva activităților suspecte desfășurate prin platforma de tranzacționare „TUX Moldova”.

Surse ale Ziarul de Gardă au declarat că de percheziții au fost vizați și foștii angajați ai Ministerului Afacerilor Interne, soții Valentin și Antonina Samoil, care anterior se vehicula că ar fi implicați în gestionarea platformei TUX Moldova, dar n-au fost reținuți. Nu se cunoaște deocamdată care este statul lor în acest dosar.

Conform IGP, în urma perchezițiilor, au fost ridicate sute de mii de lei, valută străină, calculatoare utilizate pentru tranzacțiile pe platformă, telefoane mobile și alte probe relevante.

Șefa Secției Comunicare și Protocol din cadrul Inspectoratului General al Poliției, Diana Fetco, a declarat pentru ZdG că „au fost reținute persoanele care au adus TUX în R. Moldova și au fost responsabile de gestionarea platformei”, fără a oferi alte detalii.