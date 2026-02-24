Cerințele de intrare în spațiul Schengen conform sistemului EES vor fi introduse la încă cinci puncte de trecere a frontierei din R. Moldova
Începând cu data de 2 martie 2026, Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunii Europene va deveni operațional la încă cinci puncte de trecere a frontierei, anunță Poliția de Frontieră. Noile reguli de acces în UE au scopul de a moderniza gestionarea frontierelor prin creșterea eficienței proceselor la frontieră și simplificarea deplasărilor.
Punctele de trecere a frontierei la care va fi extins Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) sunt:
- Leușeni-Albița;
- Sculeni-Sculeni;
- Leova-Bumbăta;
- Giurgiulești-Galați, portuar și feroviar;
- Ungheni-Iași, feroviar.
„Sistemul EES se aplică cetățenilor acelor state care nu fac parte din UE și care efectuează șederi de scurtă durată pe teritoriul Uniunii Europene (până la 90 de zile în oricare 180 de zile).
Pentru fiecare cetățean NON-UE care intră în România prin punctele deja operaționalizate, sistemul înregistrează data și locul de intrare și ieșire, colectează date alfanumerice și/sau biometrice (imagine facială și patru amprente digitale) și calculează automat durata șederii legale”, comunică Poliția de Frontieră.
La prima intrare, după activarea sistemului, sunt prelevate datele, iar la călătoriile ulterioare verificarea se va realiza automat, reducând timpul de așteptare la frontieră, conform Poliției de Frontieră.
În prezent, Sistemul de Intrare/Ieșire este deja operațional în câteva puncte de trecere a frontierei:
- PTF „Costești-Stînca”, din 12 octombrie 2025;
- PTF „Giurgiulești-Galați”, din 24 noiembrie 2025;
- PTF „Cahul-Oancea”, din 24 noiembrie 2025;
- PTF „Lipcani-Rădăuți Prut, din 9 ianuarie 2026.
Noile reguli de acces în UE
Potrivit informațiilor consultate pe pagina travel-europe.europe.eu, scopul noilor reguli este modernizarea gestionării frontierelor prin creșterea eficienței și a calității proceselor la frontieră. De asemenea, simplicarea deplasărilor.
Ce trebuie să deții?
- Pașaport biometric valabil
- Bilet dus-întors
- Dovadă cazării / invitației
- Asigurare medicală (recomandat)
Care sunt beneficiile EES?
- Controale la frontieră mai moderne și mai eficiente: EES va înlocui treptat aplicarea ștampilelor pe pașapoarte cu un sistem digital care înregistrează intrările și ieșirile călătorilor, astfel încât controalele la frontiere se vor desfășura mai rapid, iar personalul va lucra mai eficient.
- Trecerea mai simplă și mai rapidă a frontierelor: cu ajutorul EES, călătorii vor petrece mai puțin timp la frontieră ca urmare a verificărilor mai rapide, a opțiunilor de „self-service” și a posibilității de a-și furniza informațiile în prealabil.
- Prevenirea migrației neregulamentare: EES va contribui la monitorizarea persoanelor care intră și ies din spațiul Schengen, utilizând date dactiloscopice și faciale pentru a împiedica persoanele să depășească termenul legal de ședere, să utilizeze identități false sau să folosească în mod abuziv regimul de călătorii fără viză.
- Creșterea securității în spațiul Schengen: EES le va oferi agenților de frontieră și autorităților de aplicare a legii acces la informații importante privind călătorii, ajutându-i să identifice riscurile în materie de securitate și să sprijine lupta împotriva infracțiunilor grave și a terorismului.