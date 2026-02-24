Cerințele de intrare în spațiul Schengen conform sistemului EES vor fi introduse la încă cinci puncte de trecere a frontierei din R. Moldova

Începând cu data de 2 martie 2026, Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunii Europene va deveni operațional la încă cinci puncte de trecere a frontierei, anunță Poliția de Frontieră. Noile reguli de acces în UE au scopul de a moderniza gestionarea frontierelor prin creșterea eficienței proceselor la frontieră și simplificarea deplasărilor.

Punctele de trecere a frontierei la care va fi extins Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) sunt:

Leușeni-Albița;

Sculeni-Sculeni;

Leova-Bumbăta;

Giurgiulești-Galați, portuar și feroviar;

Ungheni-Iași, feroviar.

„Sistemul EES se aplică cetățenilor acelor state care nu fac parte din UE și care efectuează șederi de scurtă durată pe teritoriul Uniunii Europene (până la 90 de zile în oricare 180 de zile).

Pentru fiecare cetățean NON-UE care intră în România prin punctele deja operaționalizate, sistemul înregistrează data și locul de intrare și ieșire, colectează date alfanumerice și/sau biometrice (imagine facială și patru amprente digitale) și calculează automat durata șederii legale”, comunică Poliția de Frontieră.

La prima intrare, după activarea sistemului, sunt prelevate datele, iar la călătoriile ulterioare verificarea se va realiza automat, reducând timpul de așteptare la frontieră, conform Poliției de Frontieră.

În prezent, Sistemul de Intrare/Ieșire este deja operațional în câteva puncte de trecere a frontierei:

PTF „Costești-Stînca”, din 12 octombrie 2025;

PTF „Giurgiulești-Galați”, din 24 noiembrie 2025;

PTF „Cahul-Oancea”, din 24 noiembrie 2025;

PTF „Lipcani-Rădăuți Prut, din 9 ianuarie 2026.

Noile reguli de acces în UE

Potrivit informațiilor consultate pe pagina travel-europe.europe.eu, scopul noilor reguli este modernizarea gestionării frontierelor prin creșterea eficienței și a calității proceselor la frontieră. De asemenea, simplicarea deplasărilor.

Ce trebuie să deții?

Pașaport biometric valabil

Bilet dus-întors

Dovadă cazării / invitației

Asigurare medicală (recomandat)

Care sunt beneficiile EES?