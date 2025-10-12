Primii călători au ieșit din R. Moldova conform noilor reguli de acces în UE

Începând cu 12 octombrie 2025, călătorii care ies din R.Moldova prin punctul de trecere a frontierei „Costești” și se îndreaptă spre România sunt deja supuși noilor cerințe de intrare în spațiul Schengen, conform Sistemului de Intrare/Ieșire (EES), implementat la frontierele externe ale Uniunii Europene, anunță Poliția de Frontieră.

Noul sistem EES presupune:

renunțarea treptată la ștampilarea pașapoartelor;

înregistrarea digitală a datelor de intrare/ieșire;

monitorizarea automată a duratei de ședere în statele membre UE;

colectarea datelor biometrice (fotografie facială și amprente) la prima intrare.

Cetățenii moldoveni, în calitate de resortisanți ai unei țări terțe, sunt vizați de aceste noi măsuri, iar traversarea frontierei spre UE se desfășoară în conformitate cu noile proceduri ale sistemului EES.

Noile reguli de acces în UE – Ziarul de Gardă

Potrivit informațiilor consultate pe pagina travel-europe.europe.eu, scopul noilor reguli este modernizarea gestionării frontierelor prin creșterea eficienței și a calității proceselor la frontieră. De asemenea, simplicarea deplasărilor.

Ce trebuie să deții?

Pașaport biometric valabil

Bilet dus-întors

Dovadă cazării / invitației

Asigurare medicală (recomandat)

Care sunt beneficiile EES?