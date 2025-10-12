Primii călători au ieșit din R. Moldova conform noilor reguli de acces în UE
Începând cu 12 octombrie 2025, călătorii care ies din R.Moldova prin punctul de trecere a frontierei „Costești” și se îndreaptă spre România sunt deja supuși noilor cerințe de intrare în spațiul Schengen, conform Sistemului de Intrare/Ieșire (EES), implementat la frontierele externe ale Uniunii Europene, anunță Poliția de Frontieră.
Noul sistem EES presupune:
- renunțarea treptată la ștampilarea pașapoartelor;
- înregistrarea digitală a datelor de intrare/ieșire;
- monitorizarea automată a duratei de ședere în statele membre UE;
- colectarea datelor biometrice (fotografie facială și amprente) la prima intrare.
Cetățenii moldoveni, în calitate de resortisanți ai unei țări terțe, sunt vizați de aceste noi măsuri, iar traversarea frontierei spre UE se desfășoară în conformitate cu noile proceduri ale sistemului EES.
Potrivit informațiilor consultate pe pagina travel-europe.europe.eu, scopul noilor reguli este modernizarea gestionării frontierelor prin creșterea eficienței și a calității proceselor la frontieră. De asemenea, simplicarea deplasărilor.
Ce trebuie să deții?
- Pașaport biometric valabil
- Bilet dus-întors
- Dovadă cazării / invitației
- Asigurare medicală (recomandat)
Care sunt beneficiile EES?
- Controale la frontieră mai moderne și mai eficiente: EES va înlocui treptat aplicarea ștampilelor pe pașapoarte cu un sistem digital care înregistrează intrările și ieșirile călătorilor, astfel încât controalele la frontiere se vor desfășura mai rapid, iar personalul va lucra mai eficient.
- Trecerea mai simplă și mai rapidă a frontierelor: cu ajutorul EES, călătorii vor petrece mai puțin timp la frontieră ca urmare a verificărilor mai rapide, a opțiunilor de „self-service” și a posibilității de a-și furniza informațiile în prealabil.
- Prevenirea migrației neregulamentare: EES va contribui la monitorizarea persoanelor care intră și ies din spațiul Schengen, utilizând date dactiloscopice și faciale pentru a împiedica persoanele să depășească termenul legal de ședere, să utilizeze identități false sau să folosească în mod abuziv regimul de călătorii fără viză.
- Creșterea securității în spațiul Schengen: EES le va oferi agenților de frontieră și autorităților de aplicare a legii acces la informații importante privind călătorii, ajutându-i să identifice riscurile în materie de securitate și să sprijine lupta împotriva infracțiunilor grave și a terorismului.