CEC a transmis Curții Constituționale actele necesare pentru confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie

Comisia Electorală Centrală a prezentat astăzi, 6 octombrie, Curții Constituționale documentele și materiale necesare confirmării rezultatelor alegerilor Parlamentului R. Moldova din 28 septembrie 2025 și validării mandatelor deputaților, potrivit unui comunicat al CEC.

Setul de documente prezentat Curții Constituționale de către CEC conține procesul-verbal privind centralizarea rezultatelor alegerilor parlamentare, listele de deputați aleși și de candidați supleanți, precum și raportul cu privire la rezultatele scrutinului.

„Potrivit art. 125 alin. (2) din Codul electoral, în termen de 10 zile de la primirea actelor, dar nu mai devreme de soluționarea definitivă de către organele electorale și instanțele de judecată a contestațiilor depuse conform procedurilor stabilite, Curtea Constituțională confirmă sau infirmă legalitatea alegerilor. Concomitent, Curtea Constituțională validează, printr-o hotărâre, mandatele deputaților aleși și confirmă listele de candidați supleanți”, scrie CEC.

Potrivit CEC, la alegeri au fost peste 2,7 milioane de cetățeni incluși pe liste, dar la scrutin s-au prezentat 1,6 milioane de alegători.

Repartizarea mandatelor în viitorul Parlament va fi următoarea:

Partidul Acțiune și Solidaritate – 55 de mandate;

Blocul Patriotic – 26 de mandate;

Blocul Alternativa – 8 mandate;

Partidul Nostru – 6 mandate;

Partidul Democrația Acasă – 6 mandate.

Ce urmează după alegerile parlamentare și care sunt etapele de constituire a noului Parlament

După ce reprezentanții Comisiei întocmesc raportul privind rezultatele elegerilor, îl transmit Înaltei Curți, care în termen de 10 zile validează sau anulează alegerile și mandatele noilor deputați. Iar hotărârea va fi publicată în Monitorul Oficial.

În maxim 30 de zile de la alegeri, președinta Maia Sandu trebuie să convoace noul Parlament în ședința de constituire. După asta, magistrații Înaltei Curți prezintă raportul despre rezultatele scrutinului, iar Legislativul devine legal constituit.

Următoarea etapă este alegerea conducerii. Deputații aleg președintele Parlamentului, vicepreședinții, Biroul permanent și formează fracțiunile în cel mult 10 zile de la constituire.

După consultările cu fracțiunile nou-formate, președintele desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru. Iar în 15 zile acesta trebuie să prezinte parlamentarilor lista miniștrilor și programul de activitate.