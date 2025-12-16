CEC a stabilit data scrutinului pentru alegerea unor noi primari în două localități

Alegerile locale noi pentru funcția de primar în satul Mașcăuți, raionul Criuleni, și în comuna Sărătenii Vechi, raionul Telenești, vor avea loc pe 17 mai 2026. Comisia Electorală Centrală a stabilit data de 17 mai 2026 pentru organizarea scrutinului în cadrul ședinței de marți, 16 decembrie.

„Decizia vine ca urmare a cererilor de demisie a primarilor din cele două localități”, precizează CEC într-un comunicat.

Primar în satul Mașcăuți, raionul Criuleni, a fost până acum Valeriu Carțîn, din partea „Partidului Acțiune și Solidaritate” (PAS). Acesta însă a candidat la alegerile parlamentare din partea aceluiași partid și a ajuns astfel deputat supleant ales pe lista PAS-ului.

Motivul pentru care Veronica Cupcea, primara de până acum a comunei Sărătenii Vechi din raionul Telenești, și-a depus demisia este renunțarea la funcție pentru mandatul de deputat PAS.

Mandatele celor doi parlamentari au fost validate de către Curtea Constituțională pe 6 noiembrie.

Anterior, pentru aceeași dată, 17 mai 2026, CEC a stabilit organizarea alegerilor locale noi în alte două localități: satul Costești și comuna Ruseștii Noi, raionul Ialoveni.