CEC a înregistrat 54 de candidați la funcția de deputați în Parlamentul R. Moldova din partea Partidului ALDE

Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță duminică, 10 august, că a înregistrat în cadrul ședinței, lista de 54 de candidați la funcția de deputat în Parlamentul R. Moldova din partea Partidului Politic Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE).

Totodată, a fost înregistrat simbolul partidului ALDE pentru alegerile din 28 septembrie și persoana responsabilă de finanțe (trezorierul). Potrivit Arinei Spătaru, președinta partidului, ALDE va fi pe poziția cinci în buletinul de vot.

„Candidații înregistrați la funcția de deputat în Parlamentul R. Moldova, care cad sub incidența prevederilor art. 16 alin. (3) din Codul electoral nr. 325/2022, își vor suspenda activitatea din funcția pe care o dețin pe durata campaniei electorale. Nesuspendarea din funcție va duce la anularea înregistrării și excluderea candidatului respectiv din lista concurentului electoral”, a ținut să precizeze CEC.

De asemenea, a fost înregistrat și grupul de inițiativă în număr de 11 persoane, pentru colectarea semnăturilor în susținerea lui Oleg Bolotnicov în calitate de candidat la funcția de deputat, desemnat de adunarea cetățenilor.

Tot în ședință, CEC a confirmat un jurnalist din partea Instituției Private „Radio Orhei” pentru reflectarea și monitorizarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.