CEC a examinat rapoartele financiare depuse de formațiunile politice. Două partide ar putea fi dizolvate

Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că a luat act de rapoartele privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru semestrul II al anului 2025, depuse de către 59 de formațiuni politice. Potrivit Comisiei, unele partide riscă să fie dizolvate din cauza încălcărilor repetate și a nedepunerii rapoartelor.

Comisia atrage atenția că din cele 66 de partide politice, înregistrate la Agenția Servicii Publice, obligația de a prezenta raportul privind gestiunea financiară o aveau 63 formațiuni.

Termenul limită pentru depunerea rapoartelor privind gestiunea financiară a fost 15 ianuarie 2026.

Partidul „Moldova Unită – Единая Молдова”, Partidul Conservator și Partidul Regiunilor din Moldova au fost dizolvate prin hotărârile instanțelor judecătorești și nu mai au obligația de a depune raportul respectiv.

„Partidul Socialist a prezentat repetat raportul doar pe suport de hârtie, ceea ce contravine prevederilor legale”, menționează CEC.

Partidul Politic „ȘANSĂ”, Partidul Politic Partidul Acasă Construim Europa (PACE) și Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei nu au prezentat raportul în termenul stabilit.

„În context, Comisia va sesiza Ministerul Justiției în legătură cu încălcarea repetată de către Partidul Socialist din Moldova, Partidul Politic Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei și Partidul Politic «ȘANSĂ» privind nedepunerea rapoartelor și în vederea inițierii procedurii dizolvării Partidului Socialist din Moldova și Partidului Politic Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei, precum și în vederea anexării constatărilor formulate în hotărâre la probatoriul existent în cadrul litigiului aflat pe rolul instanței de judecată privind dizolvarea Partidului Politic «ȘANSĂ»”, mai comunică CEC.

În privința partidelor politice care nu au prezentat raportul privind gestiunea financiară, agenții constatatori din cadrul Comisiei au inițiat procese contravenționale.

De asemenea, CEC va sesiza Ministerul Justiției să solicite Agenției Servicii Publice să noteze în Registrul de stat al persoanelor juridice inițierea procedurii de lichidare și Radiere din registru a Partidului „Moldova Unită – Единая Молдова”, Partidului Conservator și Partidului Regiunilor din Moldova, dizolvate prin hotărâre judecătorească irevocabilă.