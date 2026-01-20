Alegeri locale noi în satul Topala, raionul Cimișlia și în satul Copceac, UTA Găgăuzia

Comisia Electorală Centrală a stabilit organizarea, în data de 17 mai 2026, a alegerilor locale noi pentru funcția de primar în satul Topala, raionul Cimișlia și pentru o nouă componență a consiliului sătesc în Copceac, UTA Găgăuzia. Decizia a fost luată în cadrul ședinței de marți, 20 ianuarie.

Deciziile vin urmare a demisiei primarului satului Topala, raionul Cimișlia, Ivan Gribineț.

„În cazul satului Copceac, UTA Găgăuzia, Comisia a reluat procedura administrativă cu privire la examinarea notificării primarului din localitate privind dizolvarea consiliului sătesc, care nu a adoptat nicio decizie în decurs de 6 luni”, scrie CEC.

Pe 17 mai 2026, alegeri locale noi vor avea loc și în satul Costești și comuna Ruseștii Noi din raionul Ialoveni, satul Mașcăuți, raionul Criuleni, comuna Sărătenii Vechi, raionul Telenești, orașul Taraclia, raionul Taraclia și municipiul Orhei, raionul Orhei.