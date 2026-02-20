Cea mai mare grădiniță din UTA Găgăuzia a fost renovată și eficientizată energetic cu suportul UE. „Până la renovare, aveam săli reci iarna și costuri mari pentru încălzire”

Grădinița nr. 8 „Andrieș” din Ceadîr-Lunga a fost renovată în cadrul proiectului „EU4Moldova Rezilientă: Stat sigur, comunități puternice”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Solidarity Fund PL în Moldova. Bugetul total al lucrărilor a fost de aproximativ 6 milioane de lei, dintre care circa 4 milioane de lei au fost alocate de UE, se arată în comunicatul de presă emis de Solidarity Fund PL în Moldova.

Conform sursei citate, lucrările au inclus izolarea termică a clădirii, modernizarea sistemului interior de încălzire, precum și instalarea panourilor fotovoltaice cu o capacitate de 30 kW, care vor contribui la reducerea costurilor operaționale, utilizarea energiei verzi și diminuarea emisiilor de CO₂. Totodată, în comunicat se menționează că a fost renovată o încăpere pentru păstrarea produselor alimentare, iar teritoriul adiacent grădiniței a fost complet amenajat – cu alei, trotuare, căi de acces și o scenă în aer liber, destinată activităților educaționale și culturale.

„Acestea sunt, fără îndoială, cele mai ample lucrări de renovare realizate vreodată în această instituție. Vorbim despre cea mai mare grădiniță din UTA Găgăuzia, cu un teritoriu extins și mai multe blocuri. Acum, datorită partenerilor externi, în special Uniunii Europene, putem spune că le oferim copiilor noștri un loc cald, sigur și primitor”, a declarat viceprimarul orașului Ceadîr-Lunga, Mihail Stamov.

Grădinița este frecventată de 278 de copii, organizați în 13 grupe, cu vârste între 1 și 7 ani, inclusiv copii cu necesități educaționale speciale și copii refugiați din Ucraina.

„În acest sezon am redus consumul de gaze cu 35%”

„Până la renovare, aveam săli reci iarna și costuri mari pentru încălzire. Astăzi ne bucurăm de un mediu confortabil pentru toți copiii și cei 36 de educatori. Mai mult, în acest sezon am redus consumul de gaze cu 35%, ceea ce înseamnă economii importante pentru instituție și resurse care pot fi investite direct în educația copiilor”, a declarat directoarea Grădiniței nr. 8 „Andrieș” din Ceadîr-Lunga, Natalia Cîvîrjic.

La evenimentul de inaugurare a participat și Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko, care a subliniat impactul concret al investițiilor UE în viața comunităților locale.

„Acest proiect este unul complex și cu o importanță majoră la nivel regional. Investițiile în educație și eficiență energetică sunt investiții în viitor. Prin astfel de inițiative, Uniunea Europeană sprijină nu doar infrastructura, ci și bunăstarea copiilor, a familiilor și a comunităților din Republica Moldova”, a declarat Iwona Piórko.

Renovarea Grădiniței „Andrieș” face parte dintr-un total de cinci proiecte de revitalizare urbană implementate de Solidarity Fund PL în Moldova, cu sprijinul Uniunii Europene, în cadrul inițiativei „EU4Moldova Rezilientă”.

„Aceste proiecte demonstrează că investițiile bine direcționate pot schimba radical calitatea vieții la nivel local. Ne bucurăm să contribuim la crearea unor spații sigure, eficiente și prietenoase pentru copii și comunitate”, a declarat directorul Solidarity Fund PL în Moldova, Tomasz Horbowski.

Bugetul total al proiectelor de revitalizare urbană finanțate de Uniunea Europeană depășește 17 milioane de lei. Investiții similare au fost realizate în orașele Rîșcani, Nisporeni, Hîncești și Cimișlia, scrie sursa citată.