Ce vreme prognozează meteorologii pentru miercuri, 22 iulie?

Miercuri, 22 iulie, vremea va fi instabilă pe întreg teritoriul țării. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM), se așteaptă precipitații și temperaturi moderate.

În nord, cerul va fi predominant noros. Maxima zilei va fi de 21°C. Vântul va sufla din nord-vest cu 18 km/h, iar umiditatea va atinge 75%.

În centrul țării sunt prognozate ploi. Temperaturile maxime vor ajunge la 20°C. Vântul va sufla din nord-vest cu o viteză de 18 km/h, iar umiditatea aerului va fi de 85%.

În sud, sunt așteptate ploi puternice. Temperaturile se vor menține în jurul valorii de 18°C, pe parcursul zilei. Vântul va sufla din nord-vest cu 18 km/h, iar umiditatea aerului va fi de 85%.