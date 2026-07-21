Ambasadorul R. Moldova la Moscova a fost convocat, din nou, de MAE al Rusiei. Motivele – „oprirea unui autobuz și reținerea la frontieră a unor angajați ai misiunii diplomatice de la Chișinău”

Ministerul Afacerilor Externe a confirmat convocarea ambasadorului R. Moldova la Moscova, Lilian Darii, de către autoritățile rusești. Ministerul a menționat că „toate acțiunile întreprinse în raport cu misiunile diplomatice acreditate în R. Moldova sunt realizate în strictă conformitate cu prevederile Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice din 1961 și cu legislația R. Moldova”.

„Republica Moldova își respectă cu bună-credință obligațiile internaționale și va continua să acționeze în deplină conformitate cu normele dreptului internațional și cu principiul reciprocității în relațiile diplomatice”, se arată într-un comentariu emis după ce Ministerul Afacerilor Externe de la Moscova a anunțat că marți, 21 iulie, ambasadorul a fost convocat la Minister.

Conform unui comunicat de presă, acestuia i-a fost adresat un „protest ferm” în legătură cu „încălcarea gravă de către partea moldovenească a Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice din 1961, în cadrul a două incidente care au implicat personalul și mijloacele de transport ale Ambasadei Rusiei în Moldova”.

Mai exact, pe 19 iulie, la Chișinău, polițiștii moldoveni ar fi oprit un autobuz al Ambasadei Rusiei. Conform diplomației ruse, pretinzând că doresc să verifice documentele, polițiștii ar fi îndepărtat de pe autobuz plăcuțele de înmatriculare diplomatice.

„În timpul acestor acțiuni, polițiștii au folosit forța împotriva angajaților Ambasadei și i-au amenințat cu reținerea. Solicitarea Ambasadei Rusiei adresată Ministerului Afacerilor Externe al Moldovei de a trimite la fața locului un reprezentant al ministerului pentru a clarifica situația a fost ignorată”, se arată în comunicat.

Un alt incident ar fi avut loc în noaptea de 20 spre 21 iulie, la punctul de trecere a frontierei „Leușeni”, „în momentul în care angajații Ambasadei Rusiei părăseau Moldova pentru a livra un transport oficial în Rusia”. Autoritățile ruse susțin că angajații reprezentanței ar fi fost reținuți fără motiv la frontieră timp de peste patru ore.

Totodată, ambasadorului i s-a comunicat că partea rusă „își rezervă dreptul de a lua măsuri de retorsiune similare”.