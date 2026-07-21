UPDATE CSP „condamnă ferm” postările cu „caracter defăimător” ale unei deputate și a doi activiști, care vizează un procuror. Replica Mariei Olari

UPDATE 21 iulie 2026, 16:26

Activista Maria Olari a solicitat redacției ZdG „dreptul la replică” după publicarea știrii.

„Precizez că nu am fost informată despre existența cererilor depuse de procurorul Vasile Revenco la Consiliul Superior al Procurorilor, nu am fost citată și nici invitată să prezint explicații sau probe în apărarea mea. Declarația Consiliului Superior al Procurorilor a fost emisă fără ca eu să fi avut posibilitatea de a-mi exprima punctul de vedere și de a-mi exercita dreptul la apărare. (…) Resping afirmațiile potrivit cărora aș fi desfășurat o campanie de denigrare sau aș fi răspândit cu bună știință informații false. Activitatea și declarațiile mele au reprezentat exercitarea dreptului la libertatea de exprimare asupra unor chestiuni de interes public și nu au avut ca scop intimidarea sau lezarea reputației vreunei persoane”, a punctat Maria Olari.



Știrea inițială:

Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a publicat o declarație prin care „condamnă ferm campania de denigrare desfășurată împotriva procurorului Vasile Revencu” prin răspândirea în spațiul public a unor informații false și mesaje cu caracter intimidant. Declarația se referă la postările activiștilor Marin Andonii și Maria Olari, dar și de deputata Partidului „Democrația Acasă” Ana Țurcan-Oboroc.

„Prin conținutul și modul de expunere publică, atacurile defăimătoare lansate în spațiul public prin intermediul unor postări pe rețeaua de socializare Facebook de către activiștii Marin Andonii și Maria Olari, precum și de către deputata Ana Țurcan-Oboroc, au adus atingere nu doar reputației profesionale a procurorului vizat, ci și percepției publice asupra activității Procuraturii și încrederii în exercitarea independentă a funcției de procuror”, se arată în declarație.

Poziția Consiliului se întemeiază pe analiza cererilor înaintate de procurorul Vasile Revencu privind apărarea reputației profesionale, precum și pe concluziile Raportului Inspecției procurorilor, emis în baza verificărilor efectuate cu privire la același obiect al cererilor, care confirmă caracterul fals al informațiilor lansate în spațiul public și constată că afirmațiile denigratoare și mesajele cu caracter intimidant au adus atingere onoarei, demnității și reputației profesionale a acestuia.

„Consiliul subliniază că discursul ostil și limbajul insultător, ce depășește cadrul unei exprimări critice echilibrate, nu contribuie la o veritabilă dezbaterea publică asupra actului de justiție, ci alimentează un climat de ostilitate și neîncredere față de procurori și sistemul de justiție. Consiliul reafirmă angajamentul său ferm pentru apărarea prestigiului profesiei de procuror, consolidarea independenței Procuraturii și protejarea valorilor fundamentale ale statului de drept”, a punctat CSP.

În cererea depusă către CSP, procurorul susține că postările vizează activitatea profesională a procurorului, în special soluțiile procesuale adoptate într-o cauză penală. Revencu susține că nu a participat la acțiunile descrise în aceste postări, iar informațiile difuzate sunt false și prezentate denaturat. Dânsul notează că acestea ar fi o campanie de denigrare, însoțită de amenințări și acțiuni violente raportate, precum și de realizarea intenționată a unor materiale video la comandă, în interesul persoanei puse sub învinuire.