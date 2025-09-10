Ce spune Kremlinul despre dronele care au intrat în spațiul aerian al Poloniei

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, nu a comentat incidentul cu dronele ce au intrat în spațiul aerian al Poloniei, redirecționând întrebările către Ministerul Apărării, scrie BBC.

„În acest caz, nu dorim să facem niciun comentariu, nu este de competența noastră, este prerogativa Ministerului Apărării al Federației Ruse. Conducerea UE și NATO acuză zilnic Rusia de provocări, de cele mai multe ori fără a încerca măcar să prezinte vreun argument”, a declarat Peskov jurnaliștilor.

Peskov a menționat pentru TASS că Kremlinul nu a primit solicitări de contact din partea conducerii Poloniei în contextul situației cu dronele.

Anterior, însărcinatul temporar cu afaceri al Rusiei în Polonia, Andrei Ordaș, a respins acuzațiile privind invazia masivă a dronelor rusești în spațiul aerian polonez.

„Considerăm acuzațiile nefondate. Nu a fost prezentată nicio dovadă că aceste drone sunt de origine rusă”, a declarat el pentru RIA Novosti.

Polonia a declarat că miercuri, 10 septembrie, a mobilizat propriile forțe aeriene și cele ale NATO pentru a doborî drone, după un atac aerian rus asupra vestului Ucrainei, fiind pentru prima dată în războiul din Ucraina când Varșovia a angajat forțe în spațiul său aerian. Comandamentul militar al Poloniei a declarat că spațiul aerian polonez a fost încălcat în repetate rânduri de „obiecte de tip drone” în timpul atacului rus peste granița cu Ucraina.