Ce spun locuitori din Găgăuzia despre dronele cu încărcătură explozibilă care au căzut pe teritoriul regiunii

Mai multe drone au traversat sudul R. Moldova în noaptea de 12 spre 13 februarie, în urma unui atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei. Trei dintre aparatele de zbor au căzut pe teritoriul Găgăuziei. Potrivit autorităților moldovene, una din drone a căzut la circa 2 km de spitalul raional din Taraclia, alta, pe un teren agricol din preajma satului Ciumai din același raion. Deși avea explozibil, explozia nu a provocat victime. O altă dronă a explodat pe un câmp situat între orașul Ceadîr Lunga și localitatea Valea Perjei, aparatul de zbor fiind localizat de Poliție la 1,5 kilometri de oraș. Ziarul de Gardă a discutat cu mai mulți locuitori din Găgăuzia despre aceste incidente și a aflat despre îngrijorările lor.

Nata Cebotari, jurnalist, Ceadîr-Lunga, Găgăuzia

Nata Cebotari

„Ceea ce s-a întâmplat nu poate fi considerat o surpriză, deoarece Odesa este geografic destul de aproape de noi și în acești aproape trei ani de război am auzit uneori ecourile canonadei, când Rusia a bombardat Odesa. Dar a fost întotdeauna „acolo undeva” și nu ne-a afectat fizic, a fost doar un ecou îndepărtat, ca un bubuit de tunet. Explozia de la Ceadîr-Lunga a făcut să se cutremure nu doar locuitorii orașului, ci și toate satele din împrejurimi: oamenii au simțit pereții tremurând, geamurile din ramele ferestrelor zăngănind, iar vasele sărind în dulapuri. Oamenii au experimentat un adevărat stres, frică și panică, pentru că această explozie a arătat că războiul nu e doar într-o țară vecină – războiul e aici, în apropiere, la doar o aruncătură de băț.

Când am scris postarea de astă noapte, care a acumulat peste 1000 de distribuiri, mai mulți străini mi-au scris în mesaje directe că „asta nu poate fi postat pe rețelele de socializare, pentru a nu semăna panică”. M-am gândit altfel: acest lucru poate și trebuie arătat, pentru ca locuitorii țării noastre și, cel mai important, locuitorii Găgăuziei, care simpatizează Rusia și aprobă acțiunile lui Putin, să înceapă în sfârșit să înțeleagă că ceva nu este în regulă cu convingerile lor. Încă îmi este greu să accept faptul că aproximativ 95% dintre compatrioții mei sunt siguri că Putin „eliberează Ucraina de fascism”. Armata lui Putin a fost cea care a adus fascismul în Ucraina. Majoritatea găgăuzilor au crezut în propaganda rusă suficient pentru a accepta ca adevăr narațiunea că „Putin eliberează Ucraina de naționaliștii ucraineni”. Dar adevărul este că Putin i-a transformat chiar și pe acei ucraineni vorbitori de rusă în naționaliști care, înainte de 2014, nu s-au gândit niciodată că vor trebui vreodată să lupte pentru Ucraina și pentru dreptul lor de a trăi într-o țară liberă și independentă.

Majoritatea covârșitoare a locuitorilor autonomiei sunt încă fascinați de trecutul sovietic și continuă să creadă că acesta va reveni într-o zi și totul va fi „cum era”. Și în loc să privească în viitor și să meargă înainte, ei sunt blocați în trecutul lor iremediabil pierdut, crezând dintr-un motiv oarecare că Putin este cel care este capabil să le întoarcă acest trecut pierdut. Putin nu știe cum să se întoarcă în trecut. Dar știe cum să ia viitorul. L-a luat deja de la sute de mii de ucraineni care au murit nu doar pe câmpurile de luptă, ci și sub case prăbușite, pe străzi, sub poduri; îngropați sub dărâmăturile clădirilor în paturile lor, fără să știe că nu se vor mai trezi niciodată. Putin a luat viața a mii de copii nenăscuți în ultimii trei ani și a sute de bebeluși care, deși s-au născut, nu au avut niciodată șansa să spună primul lor cuvânt sau să facă primul pas.

Găgăuzii nu au înțeles niciodată că războiul nu alege pe a cui casă cade o obuz – pe a celor care îl adoră pe Putin sau pe a celor care îl disprețuiesc. Poate că explozia de ieri îi va face să privească ceea ce se întâmplă dintr-un unghi diferit. Ieri, o dronă a explodat deasupra unui câmp. Și dacă mâine explodează peste o zonă rezidențială și lasă pe cineva fără adăpost sau îi ia viața, îl vor mai considera pe Putin un „eliberator”? Și pe cine de cine, după părerea lor, va elibera Putin în Găgăuzia? Aș dori în special să îi întreb acest lucru pe cei care au declarat de pe scenă că, găgăuzii sunt gata să întâmpine armata lui Putin cu „trei c – caurma, cyvyrma și cabernet”. Dacă drona lui Putin cu un focos ar cădea mâine în casele voastre, v-ați răzgândi? Sau chiar așa: câte dintre rudele voastre trebuie să moară pentru ca să vă răzgândiți?”

Artem Zhelezoglo, activist civic din Ceadîr-Lunga

Artem Zhelezoglo

„Trei drone au căzut în Ceadîr-Lunga, s-au auzit explozii. Oamenii sunt speriați, dar autoritățile găgăuze tac, de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat. Chișinăul a răspuns imediat, a oferit comentarii și se ocupă de situație. Și ce rămâne cu noi? Desconsiderare totală. Unde este Bashkanul, unde este Adunarea Populară? Nu sunt deloc interesați de dronele care explodează peste capetele oamenilor? Sau așteaptă instrucțiuni de la Moscova? Unii spun că este o dronă falsă sau ucraineană. Dar dacă autoritățile au informații, să le spună. Dacă nu, să ceară clarificări. Dar a rămâne tăcut într-o astfel de situație înseamnă a-și trăda oamenii. Vrem securitate și claritate, nu zvonuri și speculații. Și un mesaj separat către Rusia: lăsați Moldova în pace! Nu ne mai aduceți frică, haos și distrugere. Vrem pace, nu „pace rusească”.

Dmitri Yanul, președintele unei Asociații Obștești

Dmitri Yanul

„Locuiesc în satul Cișmichioi, care se află la 8-12 km de orașul ucrainean Reni. Orașul are un port maritim la Dunăre și este bombardat periodic. Când se întâmplă acest lucru, putem auzi totul și chiar îl putem vedea în unele locuri. Nu a fost bombardat în ultimele 6-8 luni și ne-am cam dezobișnuit să auzim bubuituri. Aseară dormeam deja când soția mea m-a trezit din cauza zgomotului care se auzea pe stradă. La început nu am putut înțelege dacă era vorba de explozii sau de camionul unui vecin. Totuși, ne-am dat seama că Reni era din nou bombardat. Am ieșit afară și am auzit clar vuietul dronei și sunetul loviturilor de apărare aeriană și al exploziilor de drone. Am intrat în casă și am încercat să dorm, dar exploziile și împușcăturile au continuat. Una dintre explozii a fost atât de puternică încât geamurile noastre s-au scuturat, s-a legănat candelabrul, s-au cutremurat pereții, cel mai probabil a fost o rachetă sau ceva a detonat după ce drona a lovit. Dimineața ne-am contactat prietenii și rudele din Reni pentru a afla dacă totul este în regulă cu ei. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Dar este mult stres. Nu a avut loc niciodată un atac atât de masiv asupra orașului Reni în toată perioada războiului.

A doua zi dimineață am aflat despre dronele căzute în Găgăuzia și în alte regiuni ale Moldovei. Aceasta nu este prima dată. Încălcările spațiului aerian al Republicii Moldova și prăbușirile de drone au devenit aproape obișnuite. Oamenii se obișnuiesc cu de toate. Dar există riscuri în asta. Aceste drone ar fi putut cădea nu într-un câmp, ci în zone populate, ceea ce ar fi putut duce la distrugeri și chiar victime. Din păcate, autoritățile autonomiei nu își exprimă îngrijorarea și nu cer ca Federația Rusă să nu încalce spațiul nostru aerian și să nu pună în pericol viața rezidenților noștri.”

Denis Pyntya, locuitor al mun. Comrat

Denis Pyntya

„Pe 15 februarie este așteptat la Găgăuzia un congres al deputaților de toate nivelurile. În calitate de locuitor al Găgăuziei, fac un apel, dragi deputați, să includeți pe ordinea de zi situația cu dronele căzute pe teritoriul Găgăuziei. Adoptați o declarație de condamnare a acțiunilor Federației Ruse pe teritoriul Găgăuziei noastre pașnice și calme! EU SUNT PENTRU PACE! Dar voi?”.