Ce ar face România dacă R. Moldova este atacată de Rusia? Răspunsul șefului armatei române, Gheorghiță Vlad

Întrebat într-un interviu la Euronews dacă România ar ajuta R. Moldova în caz că e următoarea țară pe lista rușilor, șeful armatei române, Gheorghiță Vlad, a răspuns că România deja ajută R. Moldova și va continua acest sprijin, chiar și în caz de conflict.

Șeful Statului Major al Apărării, Gheorghiță Vlad, susține că noua lege a apărării este binevenită în contextul actual și i-a asigurat pe cetățeni că România este pregătită să reziste și chiar va sprijini și R. Moldova.

„Armata română ajută Republica Moldova pentru a-și dezvolta capacitatea defensivă. Avem foarte multe programe de instruire în comun, programe de dezvoltare a capabilităților, oferim asistență armatei Moldovei să-și dezvolte capacitățile de apărare. România continuă să fie un aliat fidel al Republicii Moldova, avem un parteneriat strategic și vom ajuta cu absolut tot Republica Moldova în caz de atac”, a declarat Gheorghiță Vlad.

Șeful armatei a subliniat legea ce prevede asigurarea asistenței cetățenilor români aflați peste hotare în caz de conflict, iar potrivit Ministerului Afacerilor Interne din România, circa 770 de mii de cetățeni ai R. Moldova și-au redobândit cetățenia română între 2002 și 2024, anunță Ministerul Afacerilor Interne din România.