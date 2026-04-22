Noi detalii pe cazul Vartic. Lilian Carp: „Am solicitat Procuraturii să ia în calcul un posibil trafic de influență din partea soțului”

Spitalul Raional Hîncești, unde Liudmila Vartic a fost internată în perioada 5-7 noiembrie 2025 pentru tentativă de suicid, „și-a depășit atribuțiile” pentru că „nu au fost întreprinse acțiunile necesare”. Concluziile aparțin președintelui Comisiei pentru securitate națională, apărare și ordine publică, Lilian Carp, care a susținut o conferință de presă după audierile privind elucidarea circumstanțelor pe caz.

„Nu s-a raportat despre acest caz (…), la fișa de externare nu au existat recomandările necesare pentru tratament (…) Concluziile pe care le-am făcut sunt că Spitalul Raional Hîncești și-a depășit atribuțiile. Noi am solicitat Procuraturii Generale să ia în calcul posibil trafic de influență din partea soțului pentru a nu fi cunoscut acest caz. (…) Dacă s-ar fi intervenit la această etapă, probabil ar fi evoluat altfel lucrurile”, a declarat Lilian Carp.

Acesta a venit cu o adresare către instituțiile medicale să nu încerce să mușamalizeze cazurile asemănătoare, „așa cum a fost în cazul Liudmilei Vartic, pentru este clar că acest caz s-a încercat a fi mușamalizat, iar fișa de externare vine să confirme acest lucru”.

Carp a subliniat că „vorbim despre data de 5 noiembrie ca despre un caz când a fost trecută acea linie roșie când instituțiile nu și-au îndeplinit misiunea“.

În plus, acesta a precizat că scrisoarea care circula în spațiul public ca fiind a Liudmilei Vartic a fost scrisă după prima tentativă de suicid, pe 5 noiembrie. Există însă o a doua scrisoare care a fost găsită pe 3 martie în buzunarul victimei.

„Ambele scrisori sunt expuse expertizei grafologice pentru a vedea contextul în care au fost scrise, dar și starea emoțională sau, de ce nu, dacă nu au fost scrise acele scrisori sub presiune, am solicitat și ca acest aspect să fie luat în considerație”, a informat deputatul.

Carp a mai menționat că subofițerul Poliției care a amendat-o pe Liudmila Vartic pe 3 martie, la câteva ore după ce aceasta a decedat, este acum cercetat pentru atribuții de serviciu pentru că a amendat o altă persoană decât cea care se afla la volanul vehiculului.

De asemenea, acesta a mai informat că dosarul deschis în urma decesului Liudmilei Vartic a fost retras de la Hîncești și mutat la sectorul Rîșcani pentru a evita situația în care ar exista un eventual trafic de influență la nivel local. „Noi am solicitat ca Procuratura să ia în considerație toate aspectele în ceea ce privește mușamalizarea cazului”, a accentuat Carp.

Detalii despre moartea Liudmilei Vartic

Mamă a două fetițe, Liudmila a murit pe 3 martie 2026, după ce a căzut în gol de la etajul unei clădiri din capitală, unde locuia împreună cu mama sa. La Hîncești, despre moartea femeii s-a aflat abia după ce a fost înmormântată. Pe rețelele de socializare au apărut mai multe postări în care soțul femeii, Dumitru Vartic, era acuzat că și-ar fi abuzat partenera, fapt care ar fi condus-o la suicid.

Poliția a pornit două procese penale în acest caz, iar Dmitri Vartic, care și-a depus demisia pe 9 martie, are statut de bănuit în dosarul privind decesul soției sale, Liudmila Vartic.

Joi, 12 martie, într-o primă reacție, venită după mai multe zile de tăcere, Dmitri Vartic a negat acuzațiile de violență în familie, afirmând că soția sa, citez, „s-a confruntat de mai mult timp cu probleme grave de sănătate și stări depresive” și că nu ar fi beneficiat de îngrijiri medicale specializate.