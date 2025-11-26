Cazul contrabandei cu muniții: a fost reținut presupusul organizator

Încă o persoană a fost reținută în cazul contrabandei cu arme, muniții şi dispozitive militare care ar fi urmat sǎ traverseze hotarul Moldovei spre România. Despre acest lucru a anunțat șeful Inspectoratului General al Poliției IGP, Viorel Cernăuțeanu, după audierile parlamentare la subiect de miercuri, 26 noiembrie.

Persoana a fost reținută miercuri, pentru 72 de ore. Potrivit lui Cernăuțeanu, el ar fi avut rolul de organizator.

Șeful IGP nu a precizat naționalitatea acestuia.

Astfel, până în prezent, 4 persoane au fost reținute pe caz.

„O mare parte dintre cei implicați sunt cetățeni ai R. Moldova, iar alții au fie cetățenie străină, fie dublă cetățenie”, a adăugat Cernăuțeanu, făcând declarații pentru presă.

Pe 20 noiembrie, un camion cu remorcă care ar fi avut muniție de război a fost oprit când încerca să intre în România pe la vama Albiţa. Transportul ar fi urmat să ajungă în Israel, iar la volan s-ar fi aflat un cetățean din R. Moldova. Poliția Română precizează că în el se aflau 18 rachete antitanc portabil, 8 lansatoare de grenade antitanc, un sistem portabil de apărare antiaeriană și piese ale unei drone.

Pe caz, organul de urmărire penală a Serviciului Vamal, sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), a fost pornită urmărirea penală pentru introducerea sau scoaterea de pe teritoriul R. Moldova – atât prin locuri stabilite pentru control vamal, cât și prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal – prin ascundere în locuri special pregătite sau adaptate în acest scop, ori cu folosirea frauduloasă a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamală, ori prin nedeclarare sau declarare neautentică în documentele vamale, a armelor și munițiilor interzise în circuitul civil sau supuse autorizării, a componentelor esențiale ale armelor de foc, a mărfurilor strategice, a dispozitivelor militare, a materialelor explozive, acțiuni săvârșite de două sau mai multe persoane.