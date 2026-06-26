Carburanții continuă să se ieftinească: noile tarife stabilite de ANRE

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit noile prețuri maxime de referință pentru carburanți, valabile pentru data de 26 iunie. Conform datelor, se atestă o nouă reducere a tarifelor la principalele produse petroliere standard.

Prețul maxim de comercializare pentru benzina 95 va fi de 27,55 lei/litru, în scădere cu 0,14 lei față de ziua precedentă.

Totodată, motorina standard va fi comercializată la un preț maxim de 24,78 lei/litru, înregistrând o diminuare de 0,28 lei.