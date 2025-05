Candidații la prezidențialele din România și-au exercitat dreptul la vot. George Simion s-a prezentat alături de Călin Georgescu

Nicușor Dan și George Simion, cei doi candidați care luptă pentru funcția de președinte al României, au mers să voteze în dimineața zilei de duminică, 18 mai. Nicușor Dan a mers la secția de vot însoțit de partenera sa, în timp ce George Simion s-a prezentat alături de Călin Georgescu, însoțiți și de soțiile lor.



Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru au ajuns la secția de votare din Făgăraș, la școala gimnazială unde a învățat. A venit fără pază și a fost întâmpinat de mai multe persoane care l-au aplaudat, îmbrățișat și pupat. Le-a transmis jurnaliștilor la intrare că nu trebuie să-ți uiți locul de unde ai plecat și că „nu există două Românii”, potrivit G4Media.

Ulterior votului, Nicușor Dan și partenera sa au ieșit în curte să facă declarații jurnaliștilor care îi așteptau, spre deosebire de George Simion și Călin Georgescu care au încercat să facă declarații în secția de votare, fapt care este interzis.

„Acum două săptămâni românii au votat schimbare, întrebarea e care schimbare. Am votat pentru prosperitate, direcție europeană și nu pentru izolarea României. Am votat pentru o societate cu dialog, pentru speranță, pentru că România are oamenii care să construiască România pe care o iubim. Am ales să votez la Făgăraș ca să transmitem oamenilor că e important să știe de unde am plecat și pentru că nu trebuie să existe două Românii, trebuie să distribuim prosperitatea. Am emoții tot timpul și nu doar în ziua asta, pentru că România își alege viitorul nu doar pentru următorii 5 ani, ci pentru mult timp de-acum încolo. Ne întoarcem la București, peste zi vom mai merge să vedem cum merge votul”, a declarat Nicușor Dan.