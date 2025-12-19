„Când încredințezi practic jumătate din venitul tău statului, devii și foarte critic față de ceea ce face”. Cum se simte integritatea în viața de zi cu zi în Danemarca

„Danemarca este caracterizată de un nivel foarte ridicat de încredere. Oamenii, de la bun început, au încredere unii în alții. Avem încredere instinctiv în autorități. Primul nostru gând nu este că aceste persoane încearcă să ne înșele”, a afirmat Søren Jensen, ambasadorul Danemarcei în R. Moldova într-un interviu cu ZdG.

Danemarca este considerată una dintre cele mai transparente țări din lume, cu unul dintre cele mai scăzute nivele ale corupției, potrivit organizației „Transparency International”.

Potrivit ambasadorului, în 2019, o organizație a realizat un studiu în mai multe țări în care au fost lăsate portofele pe stradă. Unele erau goale, altele aveau puțini bani, aproximativ 5 sau 15 euro, pentru a vedea câte dintre aceste portofele vor fi returnate proprietarului, poliției sau autorităților.

Danemarca a fost țara care s-a situat detașat pe primul loc în ceea ce privește returnarea portofelelor. 82% dintre portofele au fost returnate proprietarilor, fie direct, fie prin intermediul poliției. Acest lucru a demonstrat că Danemarca este o țară a încrederii.

Ambasadorul Danemarcei în R. Moldova ne-a relatat că taxele mari pe care le au, crează și așteptări foarte ridicate, iar prin urmare, „oamenii își supraveghează politcienii foarte atent”.

„Când încredințezi practic jumătate din venitul tău statului, devii și foarte critic față de ceea ce face statul. Asta nu înseamnă că oamenii nu au încredere în autorități, dar că vor mereu să se asigure că fondurile nu sunt folosite în mod abuziv. Există chiar și un mic element de invidie – „plătesc atât de mulți bani taxe, nu vreau ca cineva să primească mai multe beneficii decât ar trebui”, pentru că este vorba de sume mari de bani. Prin urmare, oamenii își supraveghează politicienii foarte atent, pentru a se asigura că fondurile nu sunt utilizate greșit și că nu sunt alocate în mod incorect”, a declarat Søren Jensen.

În același timp, acesta constată că există și control legislativ, fiind multe legi care îi limitează.