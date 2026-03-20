Elevii din municipiul Bălți revin la ore cu prezență fizică începând de luni, 23 martie

Începând din 23 martie, elevii din gimnaziile și liceele din municipiul Bălți vor reveni la ore cu prezență fizică, după reluarea alimentării cu apă, a anunțat primarul municipiului Bălți, Alexandru Petkov vineri, 20 martie.

„De luni, 23 martie, procesul educațional din gimnaziile și liceele din mun. Bălți va fi reluat cu prezență fizică”, a anunțat Alexandru Petkov pe Facebook.

Între 17 și 20 martie, în contextul crizei provocate de sistarea alimentării cu apă, după poluarea râului Nistru cu petrol, elevii din municipiul Bălți au făcut ore în regim online.

În R. Moldova a fost instituită stare de alertă de mediu în bazinul fluviului Nistru pentru 15 zile. Potrivit Centrului Național de Management al Crizelor (CNMC), instituirea stării de alertă este „o măsură preventivă care permite statului să acționeze rapid și coordonat pentru a proteja sănătatea populației, mediul și infrastructura de alimentare cu apă”.

Aproximativ 1,5 tone de produs petrolier ar fi ajuns în râul Nistru, în urma unui atac rusesc asupra hidrocentralei ucrainene de la Novodnestrovsk. Pentru a limita răspândirea substanței în apa Nistrului, autoritățile au decis instalarea unor bariere de captare în zona Cosăuți–Iampol, dar și a unor filtre în unele localități, pentru a reduce cantitatea de poluant din apă.