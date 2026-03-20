Noile reguli de organizare ale Consiliului Național de Securitate au intrat în vigoare. Componența și principalele atribuții ale Consiliului

Noul regulament organizare și funcționare a Consiliului Național de Securitate (CNS), condus de președinta R. Moldova Maia Sandu, a intrat în vigoare vineri, 20 martie 2026. Documentul prevede componența CNS, atribuțiile dar și că ședințele Consiliului se vor desfășura în regim secret.

Consiliul Național de Securitate, denumit anterior Consiliul Suprem de Securitate, este „un organ de coordonare între autoritățile și instituțiile publice, având drept scop analiza amenințărilor, riscurilor, pericolelor și vulnerabilităților la adresa securității naționale; formularea de propuneri și adoptarea de decizii pentru identificarea, gestionarea, contracararea și prevenirea acestora; precum și consultarea Președintelui R. Moldova în domeniile ce privesc politica de securitate națională”, potrivit dispozițiilor generale ale Regulamentului.

Potrivit socumentului, din componența Consiliului Național de Securitate vor face parte:

Președintele R. Moldova, care exercită funcția de Președinte al Consiliului și conduce activitatea acestuia;

Secretarul Consiliului, care este numit de președintele R. Moldova, prin decret, și deține calitatea de consilier al președintelui R. Moldova;

Președintele Parlamentului;

Prim-ministrul;

Președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică;

Ministrul apărării;

Ministrul afacerilor interne;

Directorul Serviciului de Informații și Securitate al R. Moldova;

Procurorul General;

Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei;

Directorul Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării.

Totodată, regulamentul prevede că președintele Consiliului poate desemna și alte persoane în calitate de membri ai Consiliului.

În exercitarea atribuțiilor sale, Consiliul îndeplinește următoarele sarcini, conform regulamentului:

analiză și evaluare strategică;

formulare de propuneri și decizii;

coordonare interinstituțională;

consultare și expertiză;

supraveghere și monitorizare.

Ședințele Consiliului se desfășoară, de regulă, la sediul Aparatului Președintelui R. Moldova. În funcție de circumstanțe, acestea pot fi organizate și în alte locații stabilite de Președintele Consiliului, locul desfășurării și suportul logistic fiind asigurate de Serviciul Consiliului. La necesitate, ședințele pot fi desfășurate și prin mijloace de comunicare la distanță, în sistem online, cu respectarea condițiilor de securitate a informațiilor, se arată în regulament.

De asemenea, ședințele CNS se vor desfășura în regim secret.