Campania de împădurire „Toamna 2025” a demarat la Cimișlia. Guvernul, Parlamentul și alte instituții de stat, prezente în satul Mihailovca

Sâmbătă, 15 noiembrie, a fost dat startul campaniei naționale de împădurire „Toamna 2025”, în localitatea Mihailovca, raionul Cimișlia, unde întregul Guvern, împreună cu voluntarii, plantează 27 de hectare de pădure. Mai multe instituții de stat s-au alăturat inițiativei Ministerului Mediului.

De asemenea, pe 15 noiembrie au loc acțiuni de plantare în toate raioanele țării, astfel încât fiecare cetățean să poată contribui la crearea unei Moldove mai verzi, potrivit Ministerului Mediului.

Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a publicat un videoclip din satul Mihailovca prin care îndeamnă cetățenii să participe la campanie.

„E 15 noiembrie și începem campania în toată țara. Astăzi suntem la Mihailovca, unde avem totul pregătit. Puteți și mâine să participați, astfel încât să contribuim la Programul Național de Extindere a Pădurilor”, a spus ministrul Mediului.

La plantare a fost prezent și prim-ministrul Alexandru Munteanu. Acesta apare în imagini alături de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin.

„Astăzi, echipa Ministerului Afacerilor Interne s-a alăturat acțiunii de plantare a puieților de la Mihailovca, desfășurată împreună cu alte ministere și instituții ale statului. A fost o mobilizare care a arătat cât de puternic devine impactul atunci când lucrăm împreună pentru un scop comun”, se arată în mesajul MAI.

Sursa: Facebook/ Ministerul Afacerilor Interne

Igor Grosu, președintele Parlamentului, a publicat un videoclip de la plantare.

Și alți reprezentanți ai instituțiilor de stat s-au alăturat campaniei naționale de împădurire

Facebook/ Serviciul Vamal Facebook/ Serviciul Vamal

La plantare au participat și cei de la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.

Facebook/ Ministerul Apărării Facebook/ Ministerul Apărării

Facebook/ Cristian Jardan

Campania de împădurire „Toamna 2025” face parte din Programul Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor #GenerațiaPădurii, inițiat de Președinta Maia Sandu, prin care urmează să fie plantate 145.000 de hectare de pădure până în anul 2032. În primii doi ani de la lansarea programului au fost împădurite peste 16.000 de hectare, iar până la finalul acestui an se va ajunge la 20.000 de hectare.