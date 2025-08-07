Prima pădure a satului Roșcani din raionul Anenii Noi dă roade

În satul Roșcani din raionul Anenii Noi a fost plantată prima pădure comunitară, pe un teren care risca să devină o groapă de gunoi, potrivit Ministerului Mediului. Inițiativa a fost lansată încă din 2021, când primarul localității, alături de un ONG, a decis să transforme zona degradată de la marginea satului într-un spațiu verde.

Potrivit unei postări a Ministerului Mediului, rata de prindere a puieților era mică, însă a fost realizată o replantare.

„Deși terenul era pietros și dificil, iar rata de prindere a puieților a fost scăzută la început, proiectul nu a fost abandonat. Cu sprijin financiar din Fondul Național pentru Mediu și implicarea echipei Împădurim Moldova, a fost realizată o replantare pe terase și o prelucrare adecvată a solului, care ajută la păstrarea apei și pregătește locul pentru un viitor parc”, scrie ministerul.

Pe 7 august, puieții s-au prins bine și cresc sănătos, semn că efortul comunității și al partenerilor dă roade. Crearea unei păduri de la zero este un proces de durată, care cere răbdare, implicare și perseverență, potrivit aceluiași comunicat.