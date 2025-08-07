Cabinetul de securitate al Israelului urmează să se întrunească și să discute extinderea operațiunilor militare în Gaza, pe fondul opoziției din partea armatei și a îngrijorărilor legate de siguranța ostaticilor, scrie Euronews.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu s-a întâlnit săptămâna aceasta cu consilieri de rang înalt și oficiali din domeniul securității pentru a discuta ceea ce biroul său a numit modalități de „atingere în continuare a obiectivelor Israelului în Gaza” după eșecul discuțiilor de încetare a focului luna trecută.

Un oficial israelian familiarizat cu situația a declarat că se așteaptă ca în cadrul cabinetului de securitate să fie organizată o dezbatere lungă și să aprobe un plan militar extins pentru a cuceri întreaga Gaza sau părți din aceasta care nu se află încă sub control israelian.

Oficialul, vorbind sub condiția anonimatului în așteptarea unei decizii oficiale, a declarat că orice va fi aprobat va fi implementat treptat și în etape, cu ideea de a crește presiunea asupra Hamas, scrie Euronews.

O astfel de măsură ar declanșa probabil o nouă condamnare internațională a Israelului, într-un moment în care Gaza se confruntă cu foamete răspândită.