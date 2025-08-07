Cabinetul de securitate al Israelului urmează să se întrunească și să discute extinderea operațiunilor militare în Gaza, pe fondul opoziției din partea armatei
Cabinetul de securitate al Israelului urmează să se întrunească și să discute extinderea operațiunilor militare în Gaza, pe fondul opoziției din partea armatei și a îngrijorărilor legate de siguranța ostaticilor, scrie Euronews.
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu s-a întâlnit săptămâna aceasta cu consilieri de rang înalt și oficiali din domeniul securității pentru a discuta ceea ce biroul său a numit modalități de „atingere în continuare a obiectivelor Israelului în Gaza” după eșecul discuțiilor de încetare a focului luna trecută.
Un oficial israelian familiarizat cu situația a declarat că se așteaptă ca în cadrul cabinetului de securitate să fie organizată o dezbatere lungă și să aprobe un plan militar extins pentru a cuceri întreaga Gaza sau părți din aceasta care nu se află încă sub control israelian.
Oficialul, vorbind sub condiția anonimatului în așteptarea unei decizii oficiale, a declarat că orice va fi aprobat va fi implementat treptat și în etape, cu ideea de a crește presiunea asupra Hamas, scrie Euronews.
O astfel de măsură ar declanșa probabil o nouă condamnare internațională a Israelului, într-un moment în care Gaza se confruntă cu foamete răspândită.