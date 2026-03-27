CA a desemnat o nouă membră a Consiliului de supraveghere a furnizorului public național de servicii media „Teleradio-Moldova”
Valentina Iusuphodjaev a fost aleasă membră a Consiliului de supraveghere al furnizorului public național de servicii media „Teleradio-Moldova”, în urma concursului de selectare organizat pentru ocuparea celor două funcții vacante, anunță vineri, 27 martie, Consiliul Audiovizualului (CA).
CA preciează că la etapa interviului au mai fost admiși următorii candidați: Igor Bolboceanu, Tatiana Fișer și Dorin Scobioală.
Pretendenții la funcția de membru al Consiliului au fost audiați în ordinea alfabetică a numelui, fiecare acumulând următorul punctaj final:
- Igor Bolboceanu – 5,04;
- Tatiana Fișer – 5,61;
- Valentina Iusuphodjaev – 8,47;
- Dorin Scobioală – 6,92.
Candidații la funcția de membru al Consiliului au fost evaluați, în cadrul ședinței de interviu, în baza următoarelor criterii prevăzute în Regulamentul privind modul de organizare și desfășurare a concursului de selectare a candidaților la funcția de membru al Consiliului de supraveghere::
- deținerea experienței și a cunoștințelor solide în cel puțin unul dintre domeniile menționate la pct. 10 lit. c) din Regulament;
- dispunerea de capacități de analiză și de gândire critică;
- angajamentul de a respecta principiile bunei guvernări;
- cunoașterea aprofundată a legislației naționale și a celei europene în domeniul serviciilor media audiovizuale;
- conceptul de management și dezvoltare instituțională a furnizorului public;
- motivația de accedere în funcția de membru al Consiliului;
- integritatea, etica și buna reputație.
Conform pct. 46 din Regulament, după stabilirea punctajului final, CA, în cadrul ședinței publice, adoptă o decizie cu votul a cel puțin 5 membri, prin care desemnează candidatul/candidații în funcția de membru al Consiliului care a acumulat cel mai mare punctaj final în baza fișelor de evaluare, în ordine descrescătoare.
De asemenea, potrivit pct. 48 din Regulament, candidații care au acumulat punctajul final mai mic de 7 nu pot fi desemnați în funcția de membru al Consiliului.
„Amintim că termenul-limită inițial pentru depunerea dosarelor de participare la concurs a fost data de 27 februarie 2026 inclusiv. Până la acea dată au fost depuse două dosare: Dorin Scobioală și Tatiana Fișer. Ulterior, prin decizia CA, a fost fixată o nouă dată-limită pentru prezentarea documentelor necesare înscrierii la concurs, aceasta fiind 20 martie 2026 inclusiv, interval în care au mai fost depuse încă două dosare: Igor Bolboceanu, Valentina Iusuphodjaev”, a precizat CA.