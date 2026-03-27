CA a desemnat o nouă membră a Consiliului de supraveghere a furnizorului public național de servicii media „Teleradio-Moldova”

Valentina Iusuphodjaev a fost aleasă membră a Consiliului de supraveghere al furnizorului public național de servicii media „Teleradio-Moldova”, în urma concursului de selectare organizat pentru ocuparea celor două funcții vacante, anunță vineri, 27 martie, Consiliul Audiovizualului (CA).

CA preciează că la etapa interviului au mai fost admiși următorii candidați: Igor Bolboceanu, Tatiana Fișer și Dorin Scobioală.

Pretendenții la funcția de membru al Consiliului au fost audiați în ordinea alfabetică a numelui, fiecare acumulând următorul punctaj final:

Candidații la funcția de membru al Consiliului au fost evaluați, în cadrul ședinței de interviu, în baza următoarelor criterii prevăzute în Regulamentul privind modul de organizare și desfășurare a concursului de selectare a candidaților la funcția de membru al Consiliului de supraveghere::

deținerea experienței și a cunoștințelor solide în cel puțin unul dintre domeniile menționate la pct. 10 lit. c) din Regulament;

dispunerea de capacități de analiză și de gândire critică;

angajamentul de a respecta principiile bunei guvernări;

cunoașterea aprofundată a legislației naționale și a celei europene în domeniul serviciilor media audiovizuale;

conceptul de management și dezvoltare instituțională a furnizorului public;

motivația de accedere în funcția de membru al Consiliului;

integritatea, etica și buna reputație.

Conform pct. 46 din Regulament, după stabilirea punctajului final, CA, în cadrul ședinței publice, adoptă o decizie cu votul a cel puțin 5 membri, prin care desemnează candidatul/candidații în funcția de membru al Consiliului care a acumulat cel mai mare punctaj final în baza fișelor de evaluare, în ordine descrescătoare.

De asemenea, potrivit pct. 48 din Regulament, candidații care au acumulat punctajul final mai mic de 7 nu pot fi desemnați în funcția de membru al Consiliului.