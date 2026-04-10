Bloomberg: UE și SUA sunt pe punctul de a încheia un acord privind mineralele critice pentru a contracara dominația Chinei

Uniunea Europeană și Washingtonul sunt aproape de a ajunge la un acord pentru a coordona producția și securizarea mineralelor critice, a relatat Bloomberg, citat de Reuters. Potrivit raportului, potențialul acord ar include stimulente precum garanții de preț minim, care ar putea favoriza furnizorii non-chinezi, citând un „plan de acțiune”.

UE și SUA ar coopera, de asemenea, în domeniul standardelor, investițiilor și proiectelor comune, precum și ar intensifica coordonarea în cazul unor întreruperi ale aprovizionării din partea unor țări precum China, se mai arată în raport.

Comisia Europeană a refuzat să comenteze raportul. Biroul Reprezentantului pentru Comerț al SUA nu a răspuns imediat solicitărilor Reuters pentru comentarii.

Comisarul european pentru comerț, Maroš Šefčovič, a declarat în martie că a avut o întâlnire „foarte pozitivă” cu Reprezentantul pentru Comerț al SUA, Jamieson Greer, în marja unei reuniuni ministeriale a Organizației Mondiale a Comerțului din Camerun, unde cele două părți au convenit să avanseze în continuare lucrările privind mineralele critice și au discutat, de asemenea, despre tarife.

Acordul UE–SUA ar acoperi „mineralele critice de-a lungul întregului lanț valoric și al ciclului de viață, inclusiv explorarea, extracția, procesarea, rafinarea, reciclarea și recuperarea”, a relatat Bloomberg, citând un memorandum de înțelegere fără caracter obligatoriu.

SUA încearcă intens să obțină acces la rezerve de minerale critice, în special la lanțurile de aprovizionare cu pământuri rare, dominate în prezent de actori chinezi.