Blocul „Alternativa”, după anunțul lui Igor Grosu privind candidatura pentru funcția de prim-ministru: „Vom aștepta convocarea consultărilor și ne vom exprima poziția”

Blocul „Alternativa”, care a acumulat 7,96% dintre sufragii la alegerile parlamentare din 28 septembrie, anunță că-și va exprima poziția în legătură cu potențialul candidat la funcția de prim-ministru după convocarea consultărilor de către președinta Maia Sandu.

„(…) Constituția R. Moldova prevede clar că președintele desemnează candidatul la funcția de prim-ministru după consultarea fracțiunilor parlamentare. Aceste fracțiuni se vor constitui la prima ședință a noului parlament, după confirmarea rezultatelor alegerilor de către Curtea Constituțională. În acest context, vom aștepta convocarea consultărilor de către președintă și ne vom exprima poziția în acel cadru, legal și transparent”, au anunțat reprezentanții blocului într-o postare pe Facebook.

În frunte cu politicieni care au un trecut pro-rus, blocul politic „Alternativa” se poziționează drept o alternativă pro-europeană. Din bloc fac parte Mișcarea Alternativă Națională, condusă de primarul Chișinăului, Ion Ceban, Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei, în frunte cu fostul premier Ion Chicu, Partidul Acțiunii Comune – Congresul Civic, condus de fostul deputat și ideolog comunist Mark Tkaciuk, precum și o echipă în frunte cu Alexandru Stoianoglo, fost deputat, fost procuror general și fost candidat susținut de Partidul Socialiștilor la alegerile prezidențiale din 2024.

Pe 14 octombrie, Ziarul de Gardă a dezvăluit, citând mai multe surse din mediul politic, că partidul de guvernământ PAS îl va propune pe omul de afaceri Alexandru Munteanu la funcția de prim-ministru. Ulterior, informația a fost confirmată de către președintele PAS, Igor Grosu. Acesta a spus că formațiunea îl va înainta oficial pe Munteanu președintei Maia Sandu după validarea mandatelor de deputat de către Curtea Constituțională și convocarea primei ședințe a noului Parlament.

„Într-adevăr, port discuții cu Partidul Acțiune și Solidaritate în legătură cu candidatura la funcția de prim-ministru, căruia îi mulțumesc pentru încredere. Nu am fost persoană publică și înțeleg necesitatea să ofer societății cât mai multă transparență și informații. Totodată, este important să mergem pe procedurile legale existente, să așteptăm validarea rezultatelor alegerilor de către CC, ședința de constituire a Parlamentului nou-ales și discuțiile cu doamna președintă”, a scris Munteanu pe pagina sa de Facebook.

Totodată, ZdG a scris că numele candidatului anunțat la funcția de prim-ministru este legat de Societatea de investiții cu capital privat „4i Capital Partners Limited”, o companie offshore înregistrată în Insulele Virgine Britanice în martie 2016, care figurează în în scurgerile de datele Pandora Papers din 2021. Numele offshorului este aproape similar cu cel al companiei fondate de Munteanu în 2016, la Kiev, „4i Capital Partners”.