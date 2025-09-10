„Blocați totul!” Protestele cuprind Franța, intensificând presiunile asupra lui Macron

Protestatarii au blocat autostrăzile și benzinăriile din toată Franța miercuri, 10 septembrie, ca parte a unei noi mișcări naționale. Autoritățile au mobilizat 80 000 de polițiști, care au efectuat sute de arestări și au folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimile, notează NBC News.

Mișcarea „Blocați totul” a luat naștere online în timpul verii în cercurile de extremă dreapta, dar s-a răspândit pe rețelele de socializare și a fost cooptată de grupuri de stânga, antifasciste și anarhiste. Acum include partidele de extremă stânga din Franța și puternicele sindicate ale țării.

Ziua lor comună de tulburări se adaugă la agitația politică din țară, după prăbușirea guvernului centrist din 8 septembrie, într-o reacție similară la propunerile de reduceri bugetare și la nemulțumirea generală față de clasa politică.

Au fost ridicate baricade în mai multe orașe importante din Franța, printre care Lyon, Marsilia și Toulouse. Accesul la un depozit Amazon din nordul Franței a fost, de asemenea, blocat, iar cel mai mare sindicat din țară a declarat că au fost organizate aproximativ 715 acțiuni de protest la nivel național.

Un autobuz a fost incendiat în orașul Rennes, din vestul țării, potrivit ministrului de interne Bruno Retailleau. În sud-vest, incendiul care a afectat cablurile electrice a blocat traficul feroviar și rutier, au declarat autoritățile guvernamentale din domeniul transporturilor.

În capitala Paris, grupuri de oameni s-au adunat și au ridicat baricade la mai multe puncte de intrare în oraș. Se preconiza că demonstrațiile vor continua pe tot parcursul zilei, iar traficul va fi perturbat, întrucât unele dintre principalele sindicate din domeniul transporturilor s-au alăturat grevei. Sute de persoane au rămas adunate în fața Gare du Nord, una dintre principalele gări ale orașului, în ciuda încercărilor anterioare ale poliției de a dispersa mulțimea cu gaze lacrimogene.

„Suntem aici, chiar dacă Macron nu ne vrea, suntem aici”, scandau ei.

S-au înregistrat scene dramatice în fața unui liceu din estul Parisului, unde poliția s-a ciocnit cu zeci de elevi care blocaseră intrarea în clădire.

Protestatari în fața unui liceu din Paris, 10 septembrie. Foto: Kiran Ridley/ Getty Images

„Poliția a forțat deschiderea uneia dintre uși pentru a lăsa elevii să intre și au avut loc violențe cu gaze lacrimogene”, a declarat pentru NBC News Ariane Anemoyannis, purtătoarea de cuvânt a grupului de tineri „Le Poing Leve”, care se afla la fața locului.

O grevă anterioară, organizată de lucrătorii din transporturi în apropierea liceului, a fost de asemenea dispersată de poliție, a spus Anemoyannis.

„Au fost câteva sute de persoane care au venit să-i susțină pe lucrători”, a spus ea, „poliția a atacat pichetul de grevă pentru a dispersa greva”.

Furia publică din Franța a crescut când prim-ministrul de atunci, Francois Bayrou, și-a anunțat planul de a reduce bugetul cu peste 50 de miliarde de dolari. El a propus eliminarea a două sărbători naționale din calendar, înghețarea pensiilor pentru 2026 și reducerea cu miliarde a cheltuielilor pentru sănătate.

Este o demonstrație de forță nemaiîntâlnită de la apogeul protestelor Vestelor Galbene din 2018, declanșate de propunerea lui Macron de a introduce o taxă pe combustibili pentru a reduce emisiile de carbon.