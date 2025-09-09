Alertă de călătorie în Franța, emisă de Chișinău: Se anunță grevă generală națională

Autoritățile R. Moldova au emis o alertă de călătorie pentru Republica Franceză. Reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe informează cetățenii moldoveni care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Franța că, principalele sindicate din domeniile transport public, feroviar, aerian, educație, servicii publice, sănătate, comerț și industrie au anunțat declanșarea unei greve generale naționale pentru miercuri, 10 septembrie 2025.

Pentru a evita inconveniențele, autoritățile recomandă cetățenilor din R. Moldova să consulte:

site-urile aeroporturilor de destinație sau de plecare (în special Paris-Charles de Gaulle și Orly);

aplicația SNCF Connect pentru informații despre circulația trenurilor;

aplicația Bonjour RATP sau site-ul oficial RATP pentru transportul public în regiunea pariziană și rutele alternative https://www.ratp.fr/infos-trafic;

Totodată, pentru situații de urgență sau asistență consulară, cetățenii sunt îndemnați să se adreseze la Ambasada R. Moldova la Paris, Secția consulară +33 6 38 34 47 86 și la Consulatul General al R. Moldova la Nisa +33 4 93 92 70 44.

Ieri, 8 septembrie, Guvernul francez a fost demis de Parlament. Este al patrulea schimb de Executiv în doi ani.

