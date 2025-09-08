Guvernul francez, demis de Parlament. Este al patrulea schimb de Executiv în doi ani

Prim-ministrul francez François Bayrou a fost demis din funcție din cauza propunerii sale de reducere a bugetului cu 43,8 miliarde de euro. Acesta este al patrulea schimb de guvern în doi ani. Cabinetul de miniștri al lui François Bayrou a rezistat mai puțin de nouă luni.

Actualul cabinet de miniștri a fost susținut de doar 194 de deputați, iar 364 de legislatori s-au pronunțat împotriva lui, notează Politico.

După cum scrie Novaia Gazeta Europe, s-a produs un caz extrem de rar: adversarii irenici – stânga și extrema dreaptă – au votat în mod identic. Ei au convenit că planul bugetar al lui Bayrou este catastrofal: acesta presupunea economii fără precedent în valoare de 43,8 miliarde de euro.

Acum, Franța se confruntă din nou cu o perioadă de instabilitate. Ce va urma în continuare nu este clar.

Realitatea este că Macron are opțiuni limitate pentru a scoate Franța din această criză. Se pare că acesta tinde spre numirea unui alt prim-ministru – ar fi al cincilea din ianuarie 2024 – dar un nou prim-ministru s-ar confrunta cu aceeași legislatură dificilă. La fel s-ar întâmpla și cu un guvern tehnic format din funcționari publici.

Alegerile anticipate par însă neatrăgătoare, deoarece ar putea duce cu ușurință la un alt parlament fără majoritate.

Macron ar putea chiar să demisioneze, dar acest lucru este foarte puțin probabil, având în vedere declarațiile sale anterioare. Și nu există nicio garanție că un nou președinte este soluția de care Franța are nevoie, scrie Politico.