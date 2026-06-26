Principala legătură rutieră între România și Bulgaria va fi închisă temporar pe 27 iunie

Podul Giurgiu-Ruse, principala legătură rutieră dintre România și Bulgaria, va fi închis temporar sâmbătă, 27 iunie, în intervalul 17:00–17:30, pentru toate categoriile de autovehicule. Restricția este impusă în contextul desfășurării unei parade a ambarcațiunilor – „Parada ambarcațiunilor – două drapele, un fluviu”.

Evenimentul se va desfășura pe Dunăre, în municipiile Giurgiu și Ruse, și va include o paradă a ambarcațiunilor, care va putea fi urmărită de pe ambele maluri ale fluviului, dar și de pe pod.

Seara, pe ambele maluri ale Dunării vor avea loc concerte, iar manifestările se vor încheia cu un foc de artificii organizat în zona centrală a podului.

„Pentru desfășurarea în condiții de siguranță a evenimentului pirotehnic, circulația rutieră pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi închisă temporar, în data de 27 iunie 2026, în intervalul orar 17:00-17:30, pentru toate categoriile de autovehicule”, a anunțat Poliția de Frontieră din România.

Potrivit autorităților române, evenimentul „este dedicat promovării prieteniei și cooperării transfrontaliere dintre România și Bulgaria”.

Poliția le recomandă șoferilor să își planifice din timp deplasările și să respecte indicațiile agenților de circulație și ale celorlalte autorități prezente în zonă.