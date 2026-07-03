Benzină și motorină mai scumpe. Care este prețul carburanților pentru vineri

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit noile prețuri maxime de referință pentru carburanți, valabile pentru data de 3 iulie. Potrivit datelor de pe site-ul agenției, atât benzina, cât și motorina înregistrează o scumpire de preț.

Astfel, benzina 95 va avea un preț maxim de comercializare de 27,82 lei per litru, cu 7 bani mai mult față de ziua precedentă.

Totodată, și motorina standard se scumpește cu 7 bani, prețul maxim stabilit fiind de 24,79 lei per litru.