Benjamin Netanyahu a cerut suport din partea lui Trump pentru a fi grațiat de președintele Israelului, într-un dosar în care este acuzat de corupție

Benjamin Netanyahu este primul prim-ministru în exercițiu din Israel care este judecat după ce a fost acuzat de corupție, scrie Al Jazeera. Prim-ministrul israelian a fost acuzat în trei cazuri, cunoscute sub numele de „1000”, „2000” și „4000” – pentru luare de mită, fraudă și abuz de încredere, implicând presupusa acceptare de cadouri ilicite și schimb de favoruri de reglementare pentru o acoperire media pozitivă.

Netanyahu i-a cerut președintelui american Donald Trump să-l ajute în obținerea unei grațieri din partea președintelui Isaac Herzog, în timpul unei convorbiri telefonice dintre cei doi lideri, a relatat Axios.

Conform sursei citate, Trump i-a spus lui Netanyahu că crede că problema grațierii se va „rezolva”, dar nu s-a angajat să ia măsuri suplimentare, au declarat doi înalți oficiali americani pentru site-ul de știri Axios. Un alt oficial american a spus că Netanyahu spera la o intervenție suplimentară, dar Trump simte că a făcut deja tot ce a putut.

Anterior, Netanyahu a recunoscut că a acceptat cadouri, dar susține că nu i s-au întors favoruri. Duminică, 30 noiembrie, biroul președintelui Israelului, Isaac Herzog a confirmat că Netanyahu a depus o cerere oficială de grațiere.

„Avocații mei au trimis astăzi o cerere de grațiere către președintele țării. Mă aștept ca oricine dorește binele țării să susțină acest pas”, a declarat Netanyahu într-un scurt mesaj video difuzat de partidul său politic, Likud.

Biroul președintelui Isaac Herzog a anunțat că solicitarea a fost primită și a publicat scrisoarea avocaților. De asemenea, biroul a precizat că solicitarea va fi transmisă departamentului de grațieri din cadrul Ministerului Justiției, conform procedurii standard, pentru a colecta opinii care vor fi înaintate consilierului juridic al președintelui.

Solicitarea premierului israelian vine după ce, la începutul lunii noiembrie, președintele american Donald Trump i-a scris președintelui Herzog și l-a îndemnat să ia în considerare acordarea grațierii pentru Netanyahu, susținând că dosarul împotriva sa reprezintă „o urmărire politică, nejustificată”.

Ministrul israelian al Justiției, Yariv Levin, membru al partidului Likud și apropiat al prim-ministrului, se află printre susținătorii cererii.