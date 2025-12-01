BBC O armă chimică din Primul Război Mondial ar fi fost folosită asupra protestatarilor din Georgia

Autoritățile din Georgia au folosit o armă chimică din Primul Război Mondial pentru a dispersa protestatarii antiguvernamentali anul trecut, sugerează BBC.

„Puteai să simți cum (apa) ardea”, a spus unul dintre protestatari despre tunul cu apă folosit împotriva lui și a altora pe străzile capitalei Tbilisi. O senzație, a spus el, care nu putea fi îndepărtată imediat prin spălare.

Manifestanții împotriva suspendării de către guvernul georgian a cererii de aderare la Uniunea Europeană s-au plâns și de alte simptome – dificultăți de respirație, tuse și vărsături care au durat săptămâni, se arată în anchetă.

Serviciul Mondial al BBC a vorbit cu experți în arme chimice, avertizori de integritate din cadrul poliției georgiene de intervenție și medici, iar dovezile arată că a fost folosit un agent pe care armata franceză l-a numit „camite”.

Autoritățile georgiene au declarat că concluziile investigației BBC sunt „absurde”, iar poliția a acționat legal ca răspuns la „acțiunile ilegale ale unor criminali brutali”.

Potrivit publicației, „camite” a fost folosit de Franța împotriva Germaniei în timpul Primului Război Mondial. Există puțină documentație privind utilizarea sa ulterioară, dar se crede că a fost retras din circulație la un moment dat în anii 1930, din cauza preocupărilor legate de efectele sale de lungă durată. Gazul CS – cunoscut adesea ca „gaz lacrimogen” – a fost folosit ca înlocuitor.

BBC scrie că Konstantine Chakhunashvili a fost unul dintre cei care s-au adunat în fața parlamentului Georgiei, la Tbilisi, în prima săptămână de proteste — care au început pe 28 noiembrie 2024. Manifestanții au fost revoltați de anunțul partidului de guvernământ că suspendă discuțiile privind aderarea la UE, mai ales în contextul în care, obiectivul aderării la UE este consacrat în constituția Georgiei.

Dr. Chakhunashvili, un pediatru care s-a numărat printre cei stropiți de tunurile cu apă și care a participat la multe dintre proteste, a relatat pentru BBC că pielea îl ardea timp de zile întregi, iar senzația nu putea fi îndepărtată prin spălare. „Era mai rău când încercai să o speli”, a spus el.

Un fost șef al departamentului de înarmare, Lasha Shergelashvili, crede că este același compus pe care a fost rugat să îl testeze pentru utilizare în tunurile cu apă în 2009.

BBC a vorbit și cu un alt fost ofițer de poliție de rang înalt, care a confirmat că tot ceea ce era încărcat în vehiculele cu tunuri cu apă în perioada în care Shergelashvili se afla în funcție era același compus folosit în protestele din noiembrie–decembrie 2024.

Partidul „Visul Georgian”, despre care se crede pe scară largă că este controlat de fondatorul său, Bidzina Ivanișvili – cel mai bogat om din țară și fost prim-ministru – neagă că ar fi pro-Moscova. Acesta susține că dorește aderarea la UE, dar și menținerea păcii cu Rusia, uriașul său vecin din nord.

Georgia se află în criză de când partidul de guvernământ „Visul Georgian” a revendicat victoria în alegerile parlamentare de anul trecut, pe care opoziția proeuropeană le consideră fraudate. De atunci, guvernul a suspendat negocierile privind aderarea la UE.