BBC: Israelul cheamă la datorie 60 de mii de rezerviști înainte de ofensiva terestră pentru a ocupa orașul Gaza

Armata israeliană a chemat la datorie aproximativ 60 de mii de rezerviști înaintea unei ofensive terestre planificate pentru a captura și ocupa întreg orașul Gaza, scrie BBC.

BBC citează un oficial militar, care a declarat că rezerviștii se vor prezenta la datorie în septembrie și că majoritatea trupelor mobilizate pentru ofensivă vor fi personal activ.

Mai multe trupe de soldați operează în zonele Zeitoun și Jabalia, ca parte a pregătirilor pentru planul ofensivei, pe care ministrul Apărării, Israel Katz, l-a aprobat marți, 19 august și va fi prezentat cabinetului de securitate la sfârșitul acestei săptămâni.

Se așteaptă ca sute de mii de palestinieni din orașul Gaza să primească ordin de evacuare și să se îndrepte spre adăposturi în sudul Gazei.

Sursa citată scrie că mai mulți dintre aliații Israelului au condamnat planul, în timp ce ONU și organizațiile non-guvernamentale au avertizat că o altă ofensivă și o nouă strămutare în masă vor avea un „impact umanitar imens” după 22 de luni de război.

Guvernul israelian și-a anunțat intenția de a cuceri întreaga Fâșie Gaza după ce discuțiile indirecte cu Hamas privind un acord de încetare a focului și eliberare a ostaticilor au eșuat luna trecută.

Mediatorii regionali încearcă să obțină un acord înainte de începerea ofensivei și au prezentat o nouă propunere pentru un armistițiu de 60 de zile și eliberarea a aproximativ jumătate dintre cei 50 de ostatici încă deținuți în Gaza, propunere pe care Hamas a declarat că a acceptat-o.

Israelul nu a prezentat încă un răspuns oficial, dar oficialii israelieni au insistat că nu vor mai accepta un acord parțial și au cerut unul cuprinzător, care să prevadă eliberarea tuturor ostaticilor, dintre care se crede că doar 20 sunt în viață.