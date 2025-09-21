BBC Cum își propune o rețea de știri false, finanțată de Rusia, să perturbe alegerile din Europa

BBC a descoperit că o rețea secretă finanțată de Rusia încearcă să perturbe viitoarele alegeri democratice dintr-un stat est-european.

Cu ajutorul unui reporter sub acoperire, au descoperit că rețeaua promitea să plătească participanții dacă ar posta propagandă pro-rusă și știri false care subminează partidul de guvernământ pro-UE din Moldova înainte de scrutinul parlamentar din 28 septembrie.

Participanții au fost plătiți pentru a găsi susținători ai opoziției pro-ruse din R. Moldova pentru a-i înregistra în secret, și, de asemenea, pentru a realiza un așa-zis sondaj. Acesta a fost realizat în numele unei organizații inexistente, ceea ce l-a făcut ilegal. Rezultatele acestei eșantionări selective, a sugerat un organizator din rețea, ar putea pune bazele pentru a pune sub semnul întrebării rezultatul alegerilor.

Rezultatele așa-numitului sondaj, care sugerează că partidul de guvernământ va pierde, au fost deja publicate online.

De fapt, sondajele oficiale sugerează că Partidul Acțiunii și Solidarității (PAS), aflat la guvernare, fondat de președinta Maia Sandu, se află în prezent în fața Blocului Electoral Patriotic (BEP), partid pro-rus.

BBC a găsit legături între rețeaua secretă și oligarhul moldovean Ilan Șor – sancționat de SUA pentru „operațiunile de influență malignă ale Kremlinului” și acum fugar la Moscova. De asemenea, Marea Britanie l-a sancționat pentru corupție.

Totodată, a găsit legături între rețea și o organizație non-profit (ONG) numită Evrazia.

Evrazia are legături cu Șor și a fost sancționată de Regatul Unit, SUA și UE pentru că ar fi mituit cetățeni moldoveni să voteze împotriva aderării la UE anul trecut. Referendumul privind aderarea a trecut, dar cu o marjă foarte mică .

„În 2024, campania lui Ilan Șor s-a concentrat pe bani. Anul acesta, accentul este pus pe dezinformare”, a declarat șeful poliției din R. Moldova, Viorel Cernăuțeanu, pentru BBC World Service.

BBC I-a rugat pe Ilan Șor și Evrazia să răspundă la constatările anchetei, dar nu au oferit niciun răspuns.

Moldova poate fi mică, dar situată între Ucraina și România, membră a UE, are o importanță strategică atât pentru Europa, cât și pentru Kremlin, spun experții.

Serviciul Mondial s-a infiltrat în rețea – coordonată prin aplicația de mesagerie Telegram – prin intermediul unui link trimis de un denunțător.

Acest lucru a oferit o perspectivă crucială asupra modului în care funcționează o rețea de propagandă antidemocratică.

Reportera sub acoperire, Ana, și alte 34 de recruți au fost rugați să participe la seminarii online secrete care aveau să „pregătească agenți”. Cu titluri precum „Cum să ajungi de la bucătărie la lider național”, acestea păreau să servească drept proces de verificare. Ana și ceilalți trebuiau să treacă teste regulate asupra a ceea ce învățaseră.

Reporterul a fost apoi contactat de o coordonatoare de rețea pe nume Alina Juc. Profilul de socializare al Anei Juc spune că este din Transnistria, o regiune separatistă din estul R. Moldova loială Moscovei, iar contul ei de Instagram arată că a făcut mai multe călătorii în Rusia în ultimii ani.

Coordonatoarea rețelei, Alina Juk (stânga), surprinsă de filmările noastre sub acoperire, ascultă instrucțiuni despre campania de dezinformare.

Juc i-a spus Anei că va fi plătită cu 3000 de lei moldovenești pe lună pentru a produce postări pe TikTok și Facebook în perioada premergătoare alegerilor și că banii îi vor fi trimiși de la Promsvyazbank (PSB) – o bancă rusă de stat sancționată, care acționează ca bancă oficială pentru ministerul rus al apărării și este acționar la una dintre companiile lui Ilan Șor.

Ana și ceilalți recruți au fost instruiți să producă postări pe rețelele sociale folosind ChatGPT. Li s-a spus că un conținut „atrage oamenii dacă imaginea conține o satiră… în detrimentul realității”, dar că ar trebui evitată prea multă inteligență artificială pentru a asigura că postările par „organice”.

În cadrul grupului Telegram, Ana și BBC au avut acces la instrucțiunile anterioare emise participanților. Inițial, li s-a cerut postări patriotice despre personaje istorice din istoria R. Moldova – dar treptat solicitările au devenit evident politice.

Anei i s-a cerut să posteze acuzații nefondate – inclusiv că actualul guvern al Republicii Moldova intenționează să falsifice rezultatele alegerilor, că potențiala aderare a Republicii Moldova la UE este condiționată de devenirea cetățenilor săi LGBTQ+ și că președintele Sandu facilitează traficul de copii.

Sursa: BBC

Campaniile de pe rețelele de socializare sunt acum frecvent esențiale pentru alegerile naționale. BBC a monitorizat postările de pe rețelele de socializare care susțineau partidul de guvernământ PAS din R. Moldova, dar nu am descoperit nicio campanie de dezinformare evidentă.

Pe parcursul exercițiului nostru sub acoperire cu rețeaua, am distribuit doar postări care erau corecte din punct de vedere factual și am limitat numărul acestora.

BBC a vrut să afle cine mai era în rețea, deoarece avea dovezi că era formată din mai multe grupuri similare cu cel în care ne-am infiltrat. A căutat tipare de activitate similară pe alte conturi pe care le puteam monitoriza prin intermediul accesului nostru la Telegram.

Asftfel, s-a ajuns la concluzia că rețeaua este formată din cel puțin 90 de conturi TikTok – unele deghizate în agenții de știri – care au postat mii de videoclipuri, totalizând peste 23 de milioane de vizualizări și 860.000 de aprecieri din ianuarie. Populația Moldovei este de doar 2,4 milioane.

BBC a împărtășit aceste lucruri cu Laboratorul de Cercetare Forensică Digitală (DFRLab), cu sediul în SUA, iar acesta le-a spus că analiza sa arată că rețeaua ar putea fi chiar mai mare. Rețeaua mai largă a acumulat peste 55 de milioane de vizualizări și peste 2,2 milioane de aprecieri pe TikTok din ianuarie, a constatat DFRLab.

Rețeaua nu s-a limitat doar la publicarea dezinformărilor. Juc i-a oferit Anei și 200 de lei pe oră în numerar pentru a realiza sondaje neoficiale, intervievând oameni din capitala Moldovei despre candidații lor preferați la alegeri.

Înainte de a efectua această sarcină, participanții au fost instruiți cu privire la modul de a-i influența subtil pe cei chestionați.

De asemenea, li s-a cerut să-i înregistreze în secret pe cei intervievați care au declarat că susțin opoziția pro-rusă.

Juc a dezvăluit că acest lucru avea scopul de a „preveni trucarea votului”, sugerând că rezultatele sondajului și înregistrările secrete ar fi folosite, în cazul unei victorii a PAS, ca presupuse dovezi că acesta ar fi câștigat pe nedrept.

Dovezile sugerează, de asemenea, că rețeaua la care s-a alăturat reporterul nostru este finanțată financiar din Rusia. Ana a auzit-o și a filmat-o pe Alina Juc la telefon cerând bani de la Moscova.

„Ascultă, poți să aduci bani de la Moscova. Trebuie doar să le dau oamenilor mei salariile”, am filmat-o spunând.

Nu era clar cine îi va trimite banii, dar am găsit legături între rețea și Ilan Șor prin intermediul ONG-ului Evrazia.

Ilan Șor și Evrazia nu au răspuns la solicitările BBC.

BBC a găsit fotografii cu Alina Juc, interlocutoarea Anei, pe site-ul Evraziei – iar unul dintre grupurile Telegram la care a fost adăugată Ana se numea „Liderii Evraziei”.

Ministerul de Externe al Marii Britanii afirmă că Evrazia operează „în Moldova în numele oligarhului corupt fugar Ilan Șor pentru a destabiliza democrația moldovenească”.

Am rugat-o pe Alina Juc să comenteze constatările noastre și aceasta nu a răspuns.

TikTok a declarat că a implementat măsuri suplimentare de siguranță și securitate înainte de alegeri și a continuat să „combate agresiv comportamentul înșelător”. Meta, proprietarul Facebook, nu a răspuns la constatările noastre.

Ambasada Rusiei în Marea Britanie a negat implicarea în știri false și interferențe electorale și a susținut că UE a fost cea care s-a amestecat în alegerile din R. Moldova.